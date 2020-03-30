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/ Пульмонологія

При якій температурі живе коронавірус: вчені дали відповідь

9.2т
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Коронавірус COVID-19 залишається живим при температурі навколишнього середовища близько 4°C, в широкому діапазоні pH, а також на гладких поверхнях.

Про це пишуть вчені медфакультету Університету Гонконгу на порталі medRxiv.org. Вони з'ясували, що при такій температурі коронавірус не втрачає здатності заражати більше двох тижнів.

Інші показники:

  • при 22°C – близько тижня;

  • 37°C – день-два;

  • 56°C – півгодини і менше;

  • 70°C – не більше п'яти хвилин.

При якій температурі живе коронавірус: вчені дали відповідь

При кімнатній температурі і відносній вологості 65% COVID-19 залишається в заразній концентрації на:

  • нержавіючій сталі і пластику– менше тижня;

  • склі – менше чотирьох днів;

  • дереві і тканини – менше двох днів;

  • папері – менше трьох годин.

Дослідники уточнили, що коронавірус найбільш стійкий на гладких поверхнях.

З'ясувалося також, що вірус "надзвичайно стабільний" при кімнатній температурі в широкому діапазоні значень кислотності середовища (pH).

"В цілому, SARS-CoV-2 може бути дуже стабільним в сприятливих умовах, але при цьому також сприйнятливий до стандартних методів дезінфекції", – зробили висновки медики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інфекція коронавірусу залишається на зовнішній стороні багаторазових медичних масок протягом семи днів, тому їх потрібно дуже ретельно дезінфікувати.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Так кипятить можно ?Те же маски....
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