При якій температурі живе коронавірус: вчені дали відповідь

Коронавірус COVID-19 залишається живим при температурі навколишнього середовища близько 4°C, в широкому діапазоні pH, а також на гладких поверхнях.
Про це пишуть вчені медфакультету Університету Гонконгу на порталі medRxiv.org. Вони з'ясували, що при такій температурі коронавірус не втрачає здатності заражати більше двох тижнів.
Інші показники:
при 22°C – близько тижня;
37°C – день-два;
56°C – півгодини і менше;
70°C – не більше п'яти хвилин.
При кімнатній температурі і відносній вологості 65% COVID-19 залишається в заразній концентрації на:
нержавіючій сталі і пластику– менше тижня;
склі – менше чотирьох днів;
дереві і тканини – менше двох днів;
папері – менше трьох годин.
Дослідники уточнили, що коронавірус найбільш стійкий на гладких поверхнях.
З'ясувалося також, що вірус "надзвичайно стабільний" при кімнатній температурі в широкому діапазоні значень кислотності середовища (pH).
"В цілому, SARS-CoV-2 може бути дуже стабільним в сприятливих умовах, але при цьому також сприйнятливий до стандартних методів дезінфекції", – зробили висновки медики.
Як повідомляв OBOZREVATEL, інфекція коронавірусу залишається на зовнішній стороні багаторазових медичних масок протягом семи днів, тому їх потрібно дуже ретельно дезінфікувати.
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