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/ Пульмонологія

Препарат "Плаквеніл": що відомо про єдині ліки від коронавірусу

2.2т
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Після схвалення Міністерством охорони здоров'я коронавірус в Україні лікуватимуть препаратом "Плаквеніл".

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Основний інгредієнт препарату – гідроксихлорохіну сульфат.

Препарат "Плаквеніл"

Препарат "Плаквеніл"

"Плаквеніл" застосовується для профілактики і терапії гострих нападів малярії, а також лікування ревматоїдних і ювенільних ревматоїдних aртрітів, системного та дискоїдного червоного вовчака.

Препарат не застосовується, якщо пацієнт страждає на ретинопатію, спадкову непереносимість лактози. Його неприпустимо використовувати в терапії вагітних, годуючих та дітей, яким не виповнилося 6 років з масою тіла менше 31 кг.

З особливою обережністю "Плаквеніл" використовують в терапії хворих, які страждають порушенням зору, гематологічними захворюваннями, важкими неврологічними зaхворюваннями, психозами, пізньою шкірною порфірією, нирковою недостатністю, дефіцитом глюкозо-6-фосфaтдегідрогенази, шлунково-кишковими патологіями, підвищеною чутливістю до хініну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що "Плаквеніл" – це єдиний препарат, в якому є речовина, яка безпосередньо впливає на лікування коронавірусу.

Найближчим часом Україна отримає партію препарату, якої вистачить для 20 тисяч осіб.

Раніше у Франції заявили, що протималярійний препарат гідроксихлорохін (одним з торгових назв якого є "Плаквеніл") нібито може позбавити коронавірус здатності заражати людей за 6 днів.

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Тема
Коронавірус
Теги
ліки вірус
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Bilozor Sergey
Bilozor Sergey
При юлі ,"єдиним" припаратом ,який лікував свинячий грп,був таміілю)))і знов у нас "єдиний"препарат....)))
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