Препарат "Плаквеніл": чим він небезпечний і в яких випадках призводить до смерті

Хворих з тяжкою формою коронавірусу COVID-19 будуть лікувати препаратом "Плаквеніл", який використовується для лікування малярії. Однак він підійде далеко не всім.

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"Плаквеніл" протипоказаний вагітним жінкам, годуючим мамам, а також людям з гіперчутливістю до з'єднань 4-амінохінолона. З обережністю потрібно застосовувати препарат пацієнтам із захворюванням печінки або нирок, пацієнтам, які приймають ліки, що можуть негативно вплинути на функцію цих органів, а також людям з важкими шлунково-кишковими, неврологічними та гематологічними захворюваннями.

Препарат "Плаквеніл"

Препарат "Плаквеніл" має ряд побічних ефектів (всі вони проявляються з різною частотою і не є обов'язковими для кожного випадку):

проблеми крові і лімфатичної системи: анемія, лейкопенія, тромбоцитопенія;

розлади імунної системи: кропив'янка, ангіоневротичний набряк, бронхоспазм;

метаболічні та аліментарні розлади: відсутність апетиту;

психіка: психоз, підвищена збудливість;

нервова система: головний біль, запаморочення;

органи зору: нечіткість зору внаслідок порушення акомодації, залежить від дози і є оборотним явищем. Нечасто може виникати ретинопатія зі змінами пігментації і появою дефектів поля зору, проте якщо не перевищувати рекомендовану добову дозу, то це явище виникає рідко;

органи слуху і рівноваги: шум у вухах, також можлива втрата слуху;

серце: кардіоміопатія, що може призводити до розвитку серцевої недостатності, в деяких випадках з летальним результатом;

шлунково-кишковий тракт: біль у животі, нудота, діарея, блювання;

шкіра і підшкірна клітковина: висипання на шкірі, свербіж. Нечасто зустрічається зміна пігментації шкіри і слизових оболонок, знебарвлення волосся, алопеція.

Симптоми передозування можуть включати головний біль, порушення зору, серцево-судинний колапс, судоми, гіпокаліємію, порушення ритму і провідності, включаючи подовження інтервалу QT, шлуночкову тахікардію torsade de pointe, шлуночкову тахікардію та фібриляцію шлуночків, за яким раптово настає іноді летальна зупинка дихання і серця.

Передозування особливо небезпечна для маленьких дітей, навіть прийом 1-2 г препарату може привести до летального результату.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що "Плаквеніл" – це єдиний препарат, в якому є речовина (гідроксихлорохін), яка безпосередньо впливає на лікування коронавірусу.

Найближчим часом Україна отримає партію препарату, якої вистачить для 20 тисяч осіб.

Раніше у Франції заявили, що протималярійний препарат гідроксихлорохін (одним з торгових назв якого є "Плаквеніл") нібито може позбавити коронавірус здатності заражати людей за 6 днів.

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