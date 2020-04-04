Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Препарат "Плаквеніл": чим він небезпечний і в яких випадках призводить до смерті

893
Читати матеріал російською

Хворих з тяжкою формою коронавірусу COVID-19 будуть лікувати препаратом "Плаквеніл", який використовується для лікування малярії. Однак він підійде далеко не всім.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

"Плаквеніл" протипоказаний вагітним жінкам, годуючим мамам, а також людям з гіперчутливістю до з'єднань 4-амінохінолона. З обережністю потрібно застосовувати препарат пацієнтам із захворюванням печінки або нирок, пацієнтам, які приймають ліки, що можуть негативно вплинути на функцію цих органів, а також людям з важкими шлунково-кишковими, неврологічними та гематологічними захворюваннями.

Препарат "Плаквеніл"

Препарат "Плаквеніл"

Препарат "Плаквеніл" має ряд побічних ефектів (всі вони проявляються з різною частотою і не є обов'язковими для кожного випадку):

  • проблеми крові і лімфатичної системи: анемія, лейкопенія, тромбоцитопенія;

  • розлади імунної системи: кропив'янка, ангіоневротичний набряк, бронхоспазм;

  • метаболічні та аліментарні розлади: відсутність апетиту;

  • психіка: психоз, підвищена збудливість;

  • нервова система: головний біль, запаморочення;

  • органи зору: нечіткість зору внаслідок порушення акомодації, залежить від дози і є оборотним явищем. Нечасто може виникати ретинопатія зі змінами пігментації і появою дефектів поля зору, проте якщо не перевищувати рекомендовану добову дозу, то це явище виникає рідко;

  • органи слуху і рівноваги: шум у вухах, також можлива втрата слуху;

  • серце: кардіоміопатія, що може призводити до розвитку серцевої недостатності, в деяких випадках з летальним результатом;

  • шлунково-кишковий тракт: біль у животі, нудота, діарея, блювання;

  • шкіра і підшкірна клітковина: висипання на шкірі, свербіж. Нечасто зустрічається зміна пігментації шкіри і слизових оболонок, знебарвлення волосся, алопеція.

Симптоми передозування можуть включати головний біль, порушення зору, серцево-судинний колапс, судоми, гіпокаліємію, порушення ритму і провідності, включаючи подовження інтервалу QT, шлуночкову тахікардію torsade de pointe, шлуночкову тахікардію та фібриляцію шлуночків, за яким раптово настає іноді летальна зупинка дихання і серця.

Передозування особливо небезпечна для маленьких дітей, навіть прийом 1-2 г препарату може привести до летального результату.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що "Плаквеніл" – це єдиний препарат, в якому є речовина (гідроксихлорохін), яка безпосередньо впливає на лікування коронавірусу.

Найближчим часом Україна отримає партію препарату, якої вистачить для 20 тисяч осіб.

Раніше у Франції заявили, що протималярійний препарат гідроксихлорохін (одним з торгових назв якого є "Плаквеніл") нібито може позбавити коронавірус здатності заражати людей за 6 днів.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоров'я Пульмонологія

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коронавірус. Найважливіше

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини