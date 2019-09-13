Головний біль і блювота: лікар розповіла про наслідки пожеж на Київщині

Лісові пожежі і дим поблизу міста Українка Київської області стали причиною численних звернень місцевих жителів за медичною допомогою.

Про це OBOZREVATEL розповіла завідувачка Української амбулаторії загальної практики сімейної медицини Алла Шкіль. "Я перебуваю на лікарняному листі, тому люди зверталися до мене телефоном. Телефон просто обірвали – за два дні подзвонило дуже багато людей", – повідомила вона.

За словами медика, люди скаржаться на кашель, головний біль, блювоту. "Мене запитували, що робити. Я давала консультації і, звичайно, радила на певний час виїхати за межі району".

Пожежа на Лісовому масиві в Києві, ілюстрація інформатор Київ

Як пояснила лікар, лікування залежить від ступеня тяжкості. "При легкому ступені можна впоратися вдома – пити багато рідини, закритися, не відкривати вікна, не виходити на вулицю, зробити вологе прибирання".

У той же час при середній тяжкості людина може задихатися, відчувати в роті присмак диму і гару, можуть з'явитися алергічні реакції на шкірі. У такому випадку рекомендується стаціонарне лікування.

Звернення до лікаря також обов'язково для людей, що страждають хронічними захворюваннями верхніх дихальних шляхів, зокрема, астму. В такому випадку слід "піти до лікаря і скорегувати лікування", - підкреслила вона.

Як писав OBOZREVATEL:

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