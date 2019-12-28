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/ Пульмонологія

Постійне покашлювання: лікарка назвала ймовірні причини

2.7т
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Постійне несильне покашлювання у здорової людини може свідчити про дисбаланс в організмі.

"Це ще не ознака хвороби. Це ознака дисбалансу в організмі. Тобто передхворобливий стан. Але він може тривати дуже довго", – попередила лікарка-пульмонологиня Вікторія Ялтонська в ефірі ObozTV.

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"Якщо немає додаткових хвороботворних чинників, то можна дуже довго "кхекати". Кашель – це захисний рефлекс організму", – зазначила медичка.

Вона пояснила, що покашлювання "вмикається" в тому випадку, якщо слизовим оболонкам не вдається самостійно очищатися від пилу та інших мікрочастинок, які потрапляють в організм під час дихання.

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На думку Ялтонської, в такому випадку не потрібно вживати препарати проти кашлю.

"Спочатку треба проаналізувати, що може бути найбільш імовірною причиною. Якщо це куріння – треба спробувати виключити його хоча би на 1-2 місяці. Можливо, цього вже буде цілком достатньо. Або сухе повітря – а увімкнені кондиціонери зазвичай його пересушують. Тоді можна встановити зволожувач повітря", – навела вона приклад.

Також необхідно пройти обстеження у лікаря. MedOboz нагадує, що несильний кашель може виникати при туберкульозі, хворобах серця, хронічному трахеїті, бронхіті, захворюваннях гортані, горлянки та інших.

Кашель – це захисний рефлекс організму

Кашель – це захисний рефлекс організму

Mnn.com/Shutterstock

Раніше OBOZREVATEL розповідав про "підступне" захворювання органів дихання – бронхіальну астму, яка у 50-70% випадків протікає в легкій формі та може "маскуватися" під інші недуги.

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Автор
Наталія Глазова
Теми
здоров'я Поради лікарів Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Вікторія Ялтонська
Теги
лікарі хвороба
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