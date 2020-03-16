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Порятунок заражених коронавірусів: чи всі апарати ШВЛ підходять

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Разом з появою і стрімким поширенням коронавіруса COVID-19 народжується багато міфів і домислів про його лікування. Один з "свіжих" – не всіма апаратами штучної вентиляції легенів можна рятувати пацієнтів з коронавірусною інфекцією. Тобто, мовляв в Україні і так мало цих реанімаційних гаджетів, а з такою градацією їх зовсім не вистачить.

MedOboz з'ясував, чи є привід для занепокоєння з цього приводу і які апарати використовуються для реанімації та підтримки життєдіяльності пацієнтів з важкими ускладненнями COVID-19.

"Скажу відразу – будь-який апарат ШВЛ підходить для пацієнтів з коронавірусною інфекцією, від самого простого, які є в кареті "швидкої допомоги" до покращенного останнього покоління, при чому будь-якого класу. Так що переживати нема про що", – заспокоїв читачів лікар Віктор Литвиненко.

Всі апарати ШВЛ підходять при лікуванні коронавіруса

Всі апарати ШВЛ підходять при лікуванні коронавіруса

Фокус

Він пояснив, що за найпростішою класифікацією апарати ШВЛ діляться на три типи:

– NPV апарати ШВЛ, що створюють негативний тиск навколо грудної клітини пацієнта для забезпечення вдиху.

– HFV апарати ШВЛ, що вдувають повітря в легені з частотою більше 60 циклів на хвилину.

– PPV апарати ШВЛ, що вдувають повітря в легені з частотою не більше 60 циклів на хвилину.

У випадку з апаратами PPV (positive pressure ventilation) і NPV (negative pressure ventilation) повітря із зони високого тиску переміщається в зону низького тиску. "Коли ми дихаємо самостійно, вдихаючи, ми створюємо негативний тиск в дихальних шляхах, а видихаючи, – позитивне. Щоб перевірити це зараз, зробіть кілька вдихів-видихів: порожнина грудної клітки розширюється, тиск повітря в дихальних шляхах стає нижче атмосферного – відбувається вдих, при видиху – навпаки", – пояснив експерт, додавши, що самостійне дихання відноситься до процесу, NPV (negative pressure ventilation) оскільки на вдиху тиск повітря в дихальних шляхах нижче атмосферного.

"В залежності від типу подачі повітря обладнання для штучного дихання ділиться на стаціонарне і портативний. У першому випадку подача здійснюється через централізовану систему газопостачання, у другому - надходить з балона. Підключення пацієнта до апарату примусової вентиляції легенів здійснюється двома способами: інвазивним, тобто за допомогою нагнітання газової суміші в дихальні шляхи через інтубаційну трубку, і неінвазивним - через маску", – підсумував лікар, додавши, що при необхідності підключення пацієнта до апарату ШВЛ важливіше питання чи є відповідне обладнання в клініці, а не до якого типу воно відноситься.

Разом з тим, у Міністерстві охорони здоров'я запевняють, що необхідних апаратів в Україні досить для надання допомоги в разі масштабного поширення коронавіруса. Так, згідно з повідомленням відомства, тільки в інфекційних стаціонарах є 605 апарат ШВЛ, і при необхідності вони будуть залучатися з інших лікарень.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як захиститися від коронавіруса.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
Тема
Коронавірус
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