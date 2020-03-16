Порятунок заражених коронавірусів: чи всі апарати ШВЛ підходять

Разом з появою і стрімким поширенням коронавіруса COVID-19 народжується багато міфів і домислів про його лікування. Один з "свіжих" – не всіма апаратами штучної вентиляції легенів можна рятувати пацієнтів з коронавірусною інфекцією. Тобто, мовляв в Україні і так мало цих реанімаційних гаджетів, а з такою градацією їх зовсім не вистачить.

MedOboz з'ясував, чи є привід для занепокоєння з цього приводу і які апарати використовуються для реанімації та підтримки життєдіяльності пацієнтів з важкими ускладненнями COVID-19.

"Скажу відразу – будь-який апарат ШВЛ підходить для пацієнтів з коронавірусною інфекцією, від самого простого, які є в кареті "швидкої допомоги" до покращенного останнього покоління, при чому будь-якого класу. Так що переживати нема про що", – заспокоїв читачів лікар Віктор Литвиненко.

Всі апарати ШВЛ підходять при лікуванні коронавіруса Фокус

Він пояснив, що за найпростішою класифікацією апарати ШВЛ діляться на три типи:

– NPV апарати ШВЛ, що створюють негативний тиск навколо грудної клітини пацієнта для забезпечення вдиху.

– HFV апарати ШВЛ, що вдувають повітря в легені з частотою більше 60 циклів на хвилину.

– PPV апарати ШВЛ, що вдувають повітря в легені з частотою не більше 60 циклів на хвилину.

У випадку з апаратами PPV (positive pressure ventilation) і NPV (negative pressure ventilation) повітря із зони високого тиску переміщається в зону низького тиску. "Коли ми дихаємо самостійно, вдихаючи, ми створюємо негативний тиск в дихальних шляхах, а видихаючи, – позитивне. Щоб перевірити це зараз, зробіть кілька вдихів-видихів: порожнина грудної клітки розширюється, тиск повітря в дихальних шляхах стає нижче атмосферного – відбувається вдих, при видиху – навпаки", – пояснив експерт, додавши, що самостійне дихання відноситься до процесу, NPV (negative pressure ventilation) оскільки на вдиху тиск повітря в дихальних шляхах нижче атмосферного.

"В залежності від типу подачі повітря обладнання для штучного дихання ділиться на стаціонарне і портативний. У першому випадку подача здійснюється через централізовану систему газопостачання, у другому - надходить з балона. Підключення пацієнта до апарату примусової вентиляції легенів здійснюється двома способами: інвазивним, тобто за допомогою нагнітання газової суміші в дихальні шляхи через інтубаційну трубку, і неінвазивним - через маску", – підсумував лікар, додавши, що при необхідності підключення пацієнта до апарату ШВЛ важливіше питання чи є відповідне обладнання в клініці, а не до якого типу воно відноситься.

Разом з тим, у Міністерстві охорони здоров'я запевняють, що необхідних апаратів в Україні досить для надання допомоги в разі масштабного поширення коронавіруса. Так, згідно з повідомленням відомства, тільки в інфекційних стаціонарах є 605 апарат ШВЛ, і при необхідності вони будуть залучатися з інших лікарень.

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