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/ Пульмонологія

Понад 3 тисячі за добу: оприлюднені моторошні дані щодо коронавірусу

25.6т
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За останніми даними, коронавірус 2019 nCoV із Китаю вбив уже 724 людини. Кількість інфікованих смертельним вірусом зросла до 34 888 осіб по всьому світу.

Про це свідчить карта поширення захворювання від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса.

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За останню добу кількість загиблих зросла на 86 осіб. При цьому за 24 години інфікування зафіксували ще у 3416 людей. Вилікувати захворювання вдалося у 575 осіб, за весь час поширення вірусу одужали 2126.

У китайському місті Ухань, де стався спалах коронавірусу, з'явилися перші жертви серед іноземців. Як повідомляє Reuters із посиланням на посольство США в Пекіні, в лікарні помер 60-річний американець.

Карта поширення вірусу

Карта поширення вірусу

Скріншот

У суботу, 8 січня, у Франції підтвердили п'ять нових випадків в зараження коронавірусом. Про це заявила міністр охорони здоров'я Агнес Бузін, пише Le Figarо. За її словами, серед захворілих - чотири дорослих і одна дитина. Вони були госпіталізовані в регіоні Рона-Альпи. Влада почала перевіряти з ким вони могли контактувати.

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Як повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я, далі для боротьби з поширенням китайського коронавірусу знадобиться близько $675 мільйонів. Епідемію 2019-nCoV вже визнали надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу.

Крім того, США, Італія та деякі регіони Росії ввели НС у себе окремо. В Україні поки не було підтверджених випадків зараження коронавірусом.

Коронавірус

Коронавірус

twitter.com/omotimehinnelso

Всього, як показало спільне дослідження Центру безпеки охорони здоров'я імені Джонса Хопкінса, Всесвітнього економічного форуму і Фонду Білла і Мелінди Гейтс, такий вірус може погубити до 65 млн осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Європі зафіксували вже 31 випадок захворювання смертельним коронавірусом.

У Китаї від коронавірусу помер лікар, який першим виявив смертельну загрозу. Влада Китаю кілька тижнів приховувала інформацію про новий вірус і не робила жодних дій.

Вчені та експерти з хвороб заявили, що спалах коронавірусу в Ухані скоро можуть оголосити пандемією. Такий термін виведе вірус на новий рівень, оскільки він відноситься до більш глобального спалаху.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
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Dell Alex
Dell Alex
Обоз в своем репертуаре )) "Все для кликов, все для бабла! Больше бреда! Меньше логики!" )))))))))))))) Обозовцы, а чем вас так данные испугали? И чем они отличаются от вируса гриппа? ))) Но зачем вам думать, верно? Главное - побольше воплей, чтобы было побольше кликов!
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Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
«Полное безразличие, никаких проверок»: В Борисполе спокойно пропускают всех прилетевших из Китая – без тестов и осмотров… https://hyser.com.ua/important/127789-polnoe-bezrazlichie-nikakih-proverok-v-borispole-spokoyno-propuskayut-vseh-priletevshih-iz-kitaya-bez-testov-i-osmotrov ... ну что тут можно или нужно комментировать...
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Nevid Peter
Nevid Peter
Хто бажає може почитати не моїй сторінці Peter Neved у Facebook як я більше ніж 20 років борюсь з вірусами. Якщо сподобається - поширюйте.
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Он Алекс
Он Алекс
Nevid Peter, ты пидр и за таких как ты гибнут миллионы.. или ты ..ука создал пенициллин 2 ? Подписчиков у тебя за 20 лет аж 8 дол.Бо.ебоВ
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