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/ Суспільство

Польща підтвердила перший випадок коронавірусу

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У середу, 4 березня, в Польщі підтвердили перший випадок зараження коронавірусом.

Дані оприлюднило Міністерство охорони здоров'я країни, повідомляє канал TVN24. Міністр Лукаш Шумовський заявив, що чоловіка, який приїхав із Німеччини, терміново госпіталізували, його стан стабільний.

Пацієнт перебуває в Любуському воєводстві, у медустанові в місті Зелена-Гура, почувається задовільно.

Польща підтвердила перший випадок коронавірусу

Страна

Всі процедури провели відповідно до протоколу лікування, запевнив міністр. Всіх осіб, які контактували із зараженим, помістили на домашній карантин.

За словами Шумовського, хворий сам звернувся до лікаря та отримав телефонну інформацію, щоб зв'язатися із санітарними службами.

Глава МОЗ подякував медикам за дуже ефективну роботу, а також воєводі за відповідну швидку допомогу для перевезення людей. Він додав, що Польща давно ввела план дії у разі виявлення коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 березня коронавірус зафіксували в Україні – захворів чоловік із Чернівців.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Польща
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
Ууу, 11 миллионом украинцев, работающих в Польше, под угрозой!
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
О, сейчас к Пасхе нахлынут домой ваши заробитчане из Польши. Прям таки интересно как их будут встречать? С распростертыми объятиями или дулами автоматов?
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3
3
Чорный Сашко
Чорный Сашко
И снова проходил мимо, горящими покрышками и камнями)))
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1
1
Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
И снова проходил мимо, как и всегда) камни, бутылки, покрышки
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