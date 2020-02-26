Половина здорові: в РНБО розповіли про тести на коронавірус в евакуйованих із Уханя

В евакуйованих із Китаю українців і громадян інших країн, котрі нині перебувають на обсервації у Нових Санжарах, взяли проби на коронавірус – 48 людей виявилися здоровими.

А ось решта результатів тестів ще не готові. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, передає "УП".

"У нас є чітка статистика щодо тих досліджень, які вже закінчили робити. В суботу (22 лютого) було взято 89 проб у тих людей, які приїхали з Уханя, і які їх супроводжували", – підкреслив він.

Половину евакуйованих із Китаю ще не перевірили на коронавірус

За його словами, на сьогоднішні медики підтвердили негативні реакцій на коронавірус у 48 евакуйованих. Тоді як решта будуть відомі згодом.

"Наступні 41 будуть найближчим часом і ми одразу повідомлятимемо наше населення", – запевнив Данілов.

Секретар РНБО також додав, що напередодні були взяті 32 проби у тих людей, які є обслуговуючим персоналом у санаторії "Нацгвардії" в Нових Санжарах. Їхні результати поки також невідомі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в селищі Нові Санжари серед евакуйованих із Китаю людей заражених на коронавірус COVID-19 не виявлено.

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