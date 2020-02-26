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/ Пульмонологія

Половина здорові: в РНБО розповіли про тести на коронавірус в евакуйованих із Уханя

2.1т
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В евакуйованих із Китаю українців і громадян інших країн, котрі нині перебувають на обсервації у Нових Санжарах, взяли проби на коронавірус – 48 людей виявилися здоровими.

А ось решта результатів тестів ще не готові. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, передає "УП".

"У нас є чітка статистика щодо тих досліджень, які вже закінчили робити. В суботу (22 лютого) було взято 89 проб у тих людей, які приїхали з Уханя, і які їх супроводжували", – підкреслив він.

Половину евакуйованих із Китаю ще не перевірили на коронавірус

Половину евакуйованих із Китаю ще не перевірили на коронавірус

За його словами, на сьогоднішні медики підтвердили негативні реакцій на коронавірус у 48 евакуйованих. Тоді як решта будуть відомі згодом.

"Наступні 41 будуть найближчим часом і ми одразу повідомлятимемо наше населення", – запевнив Данілов.

Секретар РНБО також додав, що напередодні були взяті 32 проби у тих людей, які є обслуговуючим персоналом у санаторії "Нацгвардії" в Нових Санжарах. Їхні результати поки також невідомі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в селищі Нові Санжари серед евакуйованих із Китаю людей заражених на коронавірус COVID-19 не виявлено.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Особа
Олекcій Данілов
Місце
Україна
Теги
евакуація тести вірус РНБО
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