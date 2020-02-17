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/ Пульмонологія

Полетять не всі: в МОЗ розкрили план евакуації українців із Китаю

1.6т
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У МОЗ України попередили, що не будуть евакуйовувати літаком із Китаю українців, у яких є підозра на коронавірус COVID-19.

Про це у понеділок, 17 лютого, на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він зазначив, що наступний рейс із міста Ухань відбудеться 18 лютого.

"Евакуюють здорових людей. На борт люди з симптомами гострої респіраторної хвороби не будуть допущені... Панікувати не потрібно, ми привозимо в Україну здорових людей", – пояснив чиновник.

Евакуація з Китаю

Евакуація з Китаю

Ляшко повідомив, що українці з Китаю прибудуть в Україну 20 лютого та їх ізолюють мінімум на 14 днів. І якщо у них знайдуть симптоми коронавірусу то переведуть в інфекційний стаціонар і помістять у спецбокс. За його словами, визначено два обсерватори, в один із яких заселять евакуйованих, а інший буде резервним.

"Поки не можу сказати, де вони перебуватимуть. Місце визначено, але я поки не можу цього сказати", – зауважив Ляшко.

Очікується, що з Уханю прибуде 49 українців і до 25 іноземців.

При цьому заступник міністра зауважив, що евакуацію з міста Хубей знову перенесли на день. Так, 20 лютого з китайського міста, крім українців, мають вивезти 25 іноземних громадян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарі визнали, що в Україні наразі немає ніякої змоги протистояти можливій епідемії коронавірусу.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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