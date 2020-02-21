Мати української студентки, яку евакуювали через спалах коронавірусу з Китаю і привезли на карантин в Нові Санжари, звернулася до президента Володимира Зеленського через жах, пережитий її дочкою та іншими пасажирами рейсу.

Відкритий лист, адресований також голові Верховної Ради Дмитру Разумкову і генпрокурору Руслану Рябошапці, опинився в розпорядженні OBOZREVATEL (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Прошу вас розібратися в ситуації, яка склалася навколо евакуації наших громадян із Китаю і покарати винних. Обставини евакуації піддали небезпеці життя моєї дочки в м. Нові Санжари 20.02.2020 року", – написала Юлія Олефір.

Мати евакуйованої українки звернулася до Зеленського

Лист поки що не було відправлено представникам влади, проте рідні евакуйованих українців вирішили достукатися до них через ЗМІ.

"Коли ми давали згоду на евакуацію, ми не думали, що доведеться пройти через такий кошмар. На момент виникнення епідемії моя дочка була студенткою китайського університету в Ухані. Розповім покроково, як розвивалася ситуація і через що нам довелося пройти", – сказано в листі .

За словами жінки, подібний спалах хвороби міг статися в будь-якій країні і спочатку її дочка думала, що все затихне.

"Але з кожним днем ставало все важче, кількість хворих росла.Стало проблемно їздити за продуктами. Важко описати, як відчували себе наші діти. З 9 лютого моя дочка і інші студенти громадяни України опинилися замкнені в гуртожитку університету. Куратори пішли на це заради блага наших дітей. На той момент навколо було вже дуже багато хворих. Паніки не було. Посольство України в Китаї єдине, напевно, відомство, яке повністю виконало свої функції", – поділилася Олефір.

Жінка обурилася, що ще 26 січня з МЗС Китаю була узгоджена евакуація, проте офіційний Київ чекав ще цілий місяць: "Ми чекали, що про нас згадають. Але Київ мовчав".

"Я як мама тут в Україні дзвонила в МНС, дзвонила в МОЗ. Два тижні всі мовчали. Дитина більше тижня жила з відчуттям постійного голоду. А ми в Україні в страху, що будь-який збій в її організмі може привести до колапсу. Ліки всі закінчилися. Вона була замкнена", – розповіла мати.

При цьому в Китаї, за її словами, залишилися люди з України, які вирішили не ризикувати. Жінка зазначила, що в світлі того, що відбувається в Нових Санжарах, можливо, вони вчинили правильно, однак студенти залишилися практично без їжі.

"Ми погодилися на евакуацію. Діти були готові летіти додому, не знаючи, що головний жах їх чекає попереду. 17 годин польоту. 6 годин їзди на автобусах. В автобусі роздавали бутерброди, яких на всіх не вистачило. Потім сама "тепла" зустріч у м. Нові Санжари. На тлі страшної психологічної та фізичної втоми, почуття голоду моєї дитини це було останньою краплею. Життя моєї дочки було в небезпеці. Розбите скло автобусів – доказ. Слава Богу, що цей озвірілий натовп не кинув гранату замість каменів. Прошу керівництво Україна покарати винних у цьому кошмарі", – написала Олефір.

Сама жінка родом із Полтавської області і поведінка земляків її шокувала.

"Де був глава Полтавської ОДА? Чим був зайнятий начальник поліції Полтавської області? Чим був зайнятий мер Нових Санжар? Чому цей бунт не розігнали? Я не політик, не знаю всіх тонкощів. Але прошу звернути вашу увагу, ці люди не по праву займають свої посади, якщо допустили можливість піддати життя моєї дитини і громадян інших держав ризику", – обурилася вона, зазначивши, що єдиним, хто зміг вирішити ситуацію, став міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Сподіваюся, жах, через який пройшли наші діти, не залишиться безкарним. 20.02.2020 Україна ще раз зганьбилася в очах світової спільноти", – резюмувала мати.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Нових Санжарах 20 лютого понад 2 тисяч осіб заблокували дорогу для проїзду автобусів з евакуйованими з китайського міста Ухань.

Між силовиками і місцевими жителями відбулися масштабні сутички, є постраждалі.

Після минулих акцій протесту частина місцевих жителів бояться контактувати з незнайомцями. Вулицями ходять в респіраторах і відмовляються вітати один одного рукостисканням.

Директор Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко повідомив, що на масових акціях протесту в Нових Санжарах було безліч нетверезих чоловіків.

При цьому журналіст Андрій Цаплієнко знайшов докази, що людей для протесту привозили на автомобілях з іншої області.

Жителі Нових Санжар зізналися, що не мають нічого проти евакуйованих, але бояться за своїх дітей.

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