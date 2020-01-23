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/ Пульмонологія

"Починається з нежиті": лікарка сказала, хто ризикує померти від коронавірусу

2.8т
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Лікарка-ревматологиня, сімейна лікарка Людмила Смоліна розповіла про те, що коронавірус nCoV присутній у двох підвидах – MERS та SARS, які розрізняються за первинними симптомами, але можуть призводити до вірусної пневмонії.

За певних обставин можливий летальний кінець. Про це вона повідомила MedOboz.

Коронавірус присутній у двох підвидах – MERS і SARS

Коронавірус присутній у двох підвидах – MERS і SARS

"MERS починає проявляти себе з кашлю, нежиті, високої температури, потім – запалення, вірусні пневмонії. SARS починається з нежиті, ознобу, високої температури і відразу переходить у запалення легенів", – пояснила лікарка.

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За її словами, результат захворювання багато в чому залежить від стану імунітету людини. "Ми дуже боїмося вірусних пневмоній. Вони дуже важко лікуються. Якщо імунітет слабкий, можливий летальний кінець", – зауважила вона.

Зокрема імунітет може бути ослаблений за рахунок "імунодефіцитних станів, хронічних захворювань, цукрового діабету", – пояснила медичка.

Незважаючи на те, що наразі не винайдено вакцини від коронавирусу nCoV, Людмила розповіла, що для боротьби з ним можуть застосовуватися традиційні противірусні препарати. Крім того, свою роль може відіграти і щеплення від будь-якого іншого РНК-вірусу. "Якщо людині було зроблено щеплення від грипу, вона може бути стійкою і до інших вірусів РНК. Є варіант, що вона не відреагує на них", – розповіла лікарка.

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Як писав OBOZREVATEL, влада Китаю запровадила карантин у місті Ухань, де проживають 19 млн чоловік, у зв'язку зі спалахом пневмонії, викликаної новим типом коронавірусу. Хвороба вже забрала життя 17 осіб.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Коронавірус 2019-nCoV Ексклюзив
Місце
Україна
Тег
вірус
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