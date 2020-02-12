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/ Пульмонологія

По трубах: у Китаї заговорили про новий шлях передачі коронавірусу

2.3т
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Напередодні співробітники охорони здоров'я Гонконгу частково евакуювали жителів одного з багатоквартирних будинків через побоювання, що коронавірус міг бути переданий по трубах споруди.

За словами представників охорони здоров'я, тут інфіковані двоє мешканців, що живуть на різних поверхах, а також були зафіксовані ще три випадки захворювання, пов'язані з цією ж будівлею, передає CNN.

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Вивчається новий шлях передачі коронавірусу

Вивчається новий шлях передачі коронавірусу

КП

Як відомо, під час спалаху коронавірусу в 2003 році трубопроводи стали одним з основних джерел поширення інфекції. Тоді в одному житловому комплексі було зареєстровано понад 300 випадків зараження, і 42 людини загинули після того, як через несправний водогін збудник проник у будівлю.

Зараз вчені вважають, що недуга здебільшого передається повітряно-краплинним шляхом під час безпосереднього контакту носія зі здоровою людиною. Але оскільки ці два пацієнти жили прямо один над одним, а первинна перевірка засвідчила, що труба була від'єднана від водостічної труби ванної кімнати, влада Китаю вирішила з'ясувати, чи міг вірус поширитися через каналізаційну систему будинку.

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Під час пресконференції мікробіолог Юен Квок-Юнг заявив, що неправильно запечатана труба могла б призвести до передавання збудника, наприклад, якщо заражені фекалії потрапили в систему вентиляції споруди.

Поки цей варіант вивчається, Центр із охорони здоров'я Гонконгу рекомендував регулярно змінювати воду в зливних бачках і опускати кришку унітазу перед змиванням, щоб уникнути можливого поширення хвороби.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що смертельний коронавірус уповільнив темпи.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
Тема
Коронавірус
Місце
Китай Гонконг
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