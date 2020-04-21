"Плаквеніл" не лікує від COVID-19? Супрун розвіяла міф про рятівний препарат
Медичний препарат "Плаквеніл" (гідроксихлорохін) не є ліками проти COVID-19. Його застосовують експериментально в рамках клінічних досліджень.
Про це в Facebook повідомила колишня голова МОЗ Уляна Супрун, зазначивши, що в Україні "Плаквеніл" вже схвалили, як одне з ліків проти коронавірусу.
Супрун пояснила, що препарат застосовується для лікування ревматоїдного артриту, ювенального ревматоїдного артриту, системного червоного вовчака, а також деяких дерматологічних захворювань. При цьому у цих ліків є і проблеми, пов'язані з його застосуванням.
Ексголова МОЗ нагадала, що вже є докази того, що гідроксихлорохін малоефективний в лікуванні COVID-19. При цьому у нього багато побічних ефектів, які особливо небезпечні для людей з супутніми хворобами, наприклад, серцево-судинними.
Супрун наголосила, що "Плаквеніл" може викликати незворотні пошкодження сітківки, тахікардію, м'язову слабкість і сильне падіння цукру в крові. Також у пацієнтів можуть спостерігатися безсоння, порушення сну та галюцинації.
Крім того, ліки небезпечно застосовувати з препаратами, які застосовуються для лікування цукрового діабету, епілепсії та хвороб серця.
Супрун зазначила, що через епідемію та появи інформації про застосування "Плаквенілу" для лікування, цей препарат зник з аптек України.
"Тепер люди, які потребують (для лікування ревматоїдного артриту та інших хвороб, для яких зареєстрований цей препарат) не мають можливості його отримати", – акцентувала вона.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Глава МОЗ заявив, що найближчим часом Україна отримає партію препарату "Плаквеніл", якого вистачить на 20 тисяч осіб. За його словами, зараз це фактично єдині ліки від коронавируса.
Препарат "Плаквеніл", який МОЗ України схвалив для лікування коронавірусу , застосовують і в Італії, однак там попередили, що його властивості в лікуванні COVID-19 поки не обґрунтовані.
Зокрема, ліки протипоказано певної категорії пацієнтів, оскільки в деяких випадках може навіть привести до смерті.
При цьому для застосування препарату "Плаквеніл" в комплексному лікуванні коронавірусу пацієнт повинен надати свою згоду на це.
Також український лікар з Італії розповіла про новий симптом COVID-19 і небезпеки "Плаквенілу"
У Швеції припинили застосовувати протималярійний препарат хлорохін, який використовують в Україні для лікування коронавірусу COVID-19, через його побічні дії.
У Китаї повідомили, що "Плаквеніл" не прискорив одужання пацієнтів з COVID-19.
Чим небезпечний препарат "Плаквеніл" і в яких випадках призводить до смерті – читайте в матеріалі.