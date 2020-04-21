"Плаквеніл" не лікує від COVID-19? Супрун розвіяла міф про рятівний препарат

Медичний препарат "Плаквеніл" (гідроксихлорохін) не є ліками проти COVID-19. Його застосовують експериментально в рамках клінічних досліджень.

Про це в Facebook повідомила колишня голова МОЗ Уляна Супрун, зазначивши, що в Україні "Плаквеніл" вже схвалили, як одне з ліків проти коронавірусу.

Супрун пояснила, що препарат застосовується для лікування ревматоїдного артриту, ювенального ревматоїдного артриту, системного червоного вовчака, а також деяких дерматологічних захворювань. При цьому у цих ліків є і проблеми, пов'язані з його застосуванням.

"Плаквеніл"

Ексголова МОЗ нагадала, що вже є докази того, що гідроксихлорохін малоефективний в лікуванні COVID-19. При цьому у нього багато побічних ефектів, які особливо небезпечні для людей з супутніми хворобами, наприклад, серцево-судинними.

Супрун наголосила, що "Плаквеніл" може викликати незворотні пошкодження сітківки, тахікардію, м'язову слабкість і сильне падіння цукру в крові. Також у пацієнтів можуть спостерігатися безсоння, порушення сну та галюцинації.

Крім того, ліки небезпечно застосовувати з препаратами, які застосовуються для лікування цукрового діабету, епілепсії та хвороб серця.

Супрун зазначила, що через епідемію та появи інформації про застосування "Плаквенілу" для лікування, цей препарат зник з аптек України.

"Тепер люди, які потребують (для лікування ревматоїдного артриту та інших хвороб, для яких зареєстрований цей препарат) не мають можливості його отримати", – акцентувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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