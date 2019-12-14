Підступна хвороба: лікарка розповіла про приховані симптоми бронхіальної астми

У 50-70% випадків бронхіальна астма протікає в легкій формі, і багато хворих можуть навіть не здогадуватися про наявність у себе цієї підступної недуги.

Про приховані симптоми бронхіальної астми, її види, лікування та профілактику в ефірі ObozTV розповіла лікарка-пульмонолог Вікторія Ялтонська, фахівчиня з діагностики та лікування захворювань органів дихання.

Ознаки бронхіальної астми

Ялтонська наголосила, що бронхіальна астма часто "маскується".

"Класичний прояв – відчуття нестачі повітря, напади задухи. Або задишка. Але так буває далеко не завжди. Часто останнім часом ми зустрічаємо кашльову форму бронхіальної астми – коли людина просто покашлює. Або у неї відучуття здавленості грудної клітини, якийсь дискомфорт – і більше нічого", – попередила медик.

Вона порадила звертатися до лікаря, якщо хоча б один раз виникла нестача повітря, яка викликала дискомфорт.

"Серед лікарів існує негласна думка, що будь-який епізод свистячого стисненого дихання потрібно трактувати як бронхіальну астму, поки це не буде спростовано або підтверджено", – зазначила фахівчиня.

За її словами, приблизно в 50-70% випадків спостерігається легкий перебіг астми, і хворі можуть про неї навіть не підозрювати.

"Це астма, яка маскується під гострі бронхіти, часті застуди, затяжні покашлювання, інші захворювання – наприклад, алергічний риніт", – констатувала пульмонологиня.

Як виглядає бронхіальна астма зсередини ekomed.com.ua

Види бронхіальної астми

Ялтонська звернула увагу, що бронхіальна астма скоріше відноситься до набутих захворювань, хоча в деяких випадках на її розвиток може вплинути і генетична схильність.

"Найчастіше, коли ми говоримо про бронхіальну астму, то маємо на увазі алергічну бронхіальну астму. Тобто присутня алергія, генетична схильність, і є симптоматика", – зазначила вона.

Однак, уточнила лікарка, зустрічаються й інші види астми. Алергічна складова зовсім не є обов'язковою.

"Наприклад, є психогенна бронхіальна астма – коли на тлі психоемоційних стресів у людини виникає напад задухи. Можна подумати, що це панічні атаки. Але це зовсім не виключає бронхіальної астми в чистому вигляді. Може бути дисгормональна – коли у чоловіка або у жінки в певний період життя змінюється гормональний фон і виникає бронхіальна астма", – розповіла Ялтонська.

Лікування і профілактика

Підбирати лікування бронхіальної астми лікарка порадила індивідуально – в залежності від типу захворювання та стану пацієнта.

"Вилікуватися (повністю. – Ред.) – малоймовірно. Скоріше, мова йде про хороший контроль. Якщо встановлено діагноз "бронхіальна астма" і людина зацікавлена в тому, щоб якість її життя було адекватною, докладає до цього зусилля – то це може бути практично здорова людина", – запевнила Ялтонська.

"Є люди з бронхіальною астмою, які здобувають олімпійські рекорди", – заспокоїла вона.

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Крім того, за рекомендацією лікарки, за наявності легкої форми астми необхідно займатися профілактикою прогресування захворювання.

"Тут включаються загальні фактори. 50% нашого здоров'я залежить від нашого способу життя", – резюмувала пульмонологиня.

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