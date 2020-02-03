Підозра на коронавірус в Україні: МОЗ оголосило результати обстеження

Міністерство охорони здоров'я України відхилило підозру на зараження коронавірусом у двох українців, які повернулися з Китаю зі схожими симптомами.
Про це йдеться у повідомленні МОЗ на офіційній сторінці у Facebook. В Олександрівській лікарні міста Києва пацієнти пройшли медичний огляд та консультації, в результаті яких не було встановлено підозри на інфекцію. Зазначається, що лабораторні дослідження тривають для встановлення етіології.
Також відхилено підозру на коронавірус іще у трьох людей, які повернулися з Китаю. Їм встановлено діагноз "аденовірусна інфекція".
МОЗ оголосило результати обстеження
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У Міністерстві наголосили, що продовжуть моніторинг епідемічної ситуації в Україні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, двом людям, які, повернувшись із Китаю, в Борисполі звернулися по допомогу із підозрою на коронавірус, попередньо встановили діагноз ГРВІ.
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