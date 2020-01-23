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/ Пульмонологія

Під ударом гіпертоніки і діабетики: Супрун розповіла, кому загрожує новий коронавірус

2.1т
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Новий смертельно небезпечний коронавірус, яких "захопив" Китай, плавно почав підбиратися до України.

Так, в Білорусі з ознаками інфікування госпіталізовані дві людини, що напередодні повернулися з відрядження.

У зв'язку зі стрімким поширенням вірусу, в світі почалась справжня паніка. Погіршує ситуацію й те, що вакцини проти нього не існує, як, втім, і спеціального лікування.

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Укринформ

"Новий виклик для глобального здоров'я - поширення раніше невідомого штаму коронавируса, який швидко розповсюджується в Китаї і зафіксований ще в декількох країнах. Зараз ведуться ретельні дослідження і вивчення ситуації", - написала у себе в Facebook екс-міністр охорони здоров'я України Уляна Супрун. Також в своєму пості колишня чиновниця дала відповіді на головні питання про вірус, зокрема, щодо його поширення та лікування.

"Коронавірус – це перш за все зоонозна інфекція. Тобто її природним резервуаром є тварини. До того ж, це РНК-віруси, тому мають високу частоту мутацій і швидко змінюються, в тому числі стають патогенними для людей", - зазначила Супрун.

За її словами, подібні коронавіруси вперше були ідентифіковані в середині 60-х років, і в даний час, разом з новим штамом коронавіруса, їх існує вже сім. До таких належать SARS-CoV (Severe Acute Respiratory Syndrome або важкий гострий респіраторний синдром) і MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome - близькосхідний респіраторний синдром). Спалах першого трапився в 2002-2003 роках у багатьох країнах Північної і Південної Америки, Європи та Азії, тоді було зафіксовано 8000 випадків інфікування, жертвами стали 774 людини. Другий проявив себе у 2012 році в 25 країнах і мав вищу летальність: з 2500 заражених загинули близько 35%.

Уханський же вірус (2019 nCOV), який провокує розвиток вірусної пневміоніі, був зафіксований вперше в грудні минулого року. На даний момент зафіксовано 570 випадків зараження і 17 смертей.

"Багато людей, яких уразив вірус, відвідували ринок в Ухані. Китайські продуктові ринки, так звані wet markets (мокрі ринки) - це скупчення живих і убитих тварин, птахів, продавців і туристів. При таких умовах вірусам зручно поширюватися між тушами, тваринами і людьми", - зазначила екс-міністр.

Лікарі повідомляють, що одужання в більшості залежить від імунітету людини. Поки відомо, що люди, які померли в результаті зараження вірусом, мали проблеми зі здоров'ям, зокрема, слабкий імунітет. Так, серед померлих більшість людей похилого віку, у багатьох з них були супутні захворювання, як цироз печінки, гіпертонія, цукровий діабет або хвороба Паркінсона.

Супрун зазначає, що вірус викликає пневмонію з такими симптомами як кашель, лихоманка і утруднення дихання. Інкубаційний період при цьому триває близько двох тижнів. При цьому передача джерела зараження людини від людини була підтверджена національною комісією з охорони здоров'я Китаю. Також існує і ризик мутації вірусу.

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В якості захисту від інфекції екс-міністр пропонує часто і ретельно мити руки милом і водою, не торкатися брудними руками очей, носа або рота і уникати тісного контакту з хворими людьми.

"Якщо у вас є симптоми гострої респіраторної інфекції, щоб запобігти її розповсюдженню, залишайтеся вдома, уникайте тісного контакту з іншими людьми, прикривайте рот і ніс серветкою при кашлі та чханні, а після ретельно мийте руки, а також регулярно провітрюйте приміщення і дезінфікують поверхні" , - підсумувала експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Китаї оголосили карантин у зв'язку з розповсюдженням нового штаму коронавіруса, що провокує смертельно небезпечну вірусну пневмонію.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
Місце
Китай
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