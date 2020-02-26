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Першого хворого коронавірусом зафіксовано в Латинській Америці

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У Бразилії підтвердили випадок зараження коронавірусом COVID-2019. Це перший випадок в Латинській Америці.

За словами глави міністерства охорони здоров'я Бразилії Луїса Енріке Мандетти, вірус виявлено у 61-річного бразильця, який прибув із Сан-Паулу. Чоловік відвідав північ Італії з 9 по 21 лютого, передають РИА Новости.

Першого хворого коронавірусом зафіксовано в Латинській Америці

Першого хворого коронавірусом зафіксовано в Латинській Америці

Pixabay

Вперше аналізи показали, що він заразився 25 лютого. Медики направили його на повторне дослідження. Стан чоловіка оцінюється як стабільний, а симптоми не носять важкий характер.

Влада приступила до виявлення людей, з яким хворий міг контактувати.

Карта поширення коронавірусу у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, перші випадки зараження коронавірусом COVID-2019 підтверджені у Швейцарії, Румунії, Алжирі, а також на півдні Іспанії – в Каталонії.

На Закарпатті українські прикордонники виявили жінку з симптомами, схожими на смертельний вірус. Її зупинили на пункті пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною. Жінка разом з іншими пасажирами поверталася з Італії.

Нагадаємо, що до 26 лютого COVID-2019 виявили у 78 064 людей у Китаї, а кількість жертв захворювання збільшилася до 2715 осіб.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Бразилія
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