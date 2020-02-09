Перший випадок: українець заразився китайським коронавірусом

Українець заразився новим китайським коронавірусом на борту карантинного круїзного судна Diamond Princess, яке стоїть у японському порту.

Міністерство охорони здоров'я, праці та добробуту Японії в неділю, 9 лютого, проінформувало про шість нових випадків інфікування, передає пресслужба.

Директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев у коментарі журналісту УНН підтвердив інформацію про хворого українця.

Українець заразився новим коронавірусом pravda.com.ua

Серед осіб, які занедужали, окрім українця, ще чотири громадянина Філіппін і один житель Гонконгу з підданством США. Про це одним із перших із посиланням на японське відомство написав журналіст ІТАР-ТАСС Василь Головнін.

За останньою інформацією, всі вони є членами екіпажу судна. Хворі були евакуйовані з корабля й госпіталізовані.

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Довідка:

Вірус 2019-nCoV – варіант коронавірусу, який досі не передавався людям.

Коронавіруси – сімейство вірусів, що охоплює 38 видів збудників, лише шість (а з новим – сім) із яких уражають людину.

Дослідники вважають, що, найімовірніше, 2019-nCoV поширився на людей від тварин, але здатний також передаватися від людини до людини.

Серед симптомів зараження: підвищена температура, кашель, утруднене дихання.

Круїзний лайнер Diamond Princess DW

"Є один інфікований громадянин України, член екіпажу круїзного лайнера, що стоїть на рейді біля берегів Японії. Особа встановлена. Розміщений у лікарні. Стан задовільний. Із госпіталізованим підтримується зв'язок. Ситуація на контролі міністра закордонних справ і Посольства України в Японії", – повідомив глава департаменту української консульської служби.

Він додав, що українцеві надається кваліфікована медична допомога, зараз хворий "почувається нормально".

ВВС

Усього на борту Diamond Princess перебувають майже 3,7 тис. осіб (щонайменше 25 українських громадян) із понад 50 країн.

Судно затримали 4 лютого в порту Йокогама і наступного ж дня відправили на карантин.

Корабель вирушив у круїз 20 січня, але повернувся в гавань після того, як у Гонконзі на берег зійшов чоловік, у якого було діагностовано 2019-nCoV.

Кількість тих, хто заразився на круїзному лайнері, за даними на 9 лютого, досягла 70.

Зазначимо, що Diamond Princess був спущений на воду ще в 2004 році. На його борту – кілька ресторанів і барів, SPA-салон, п'ять басейнів, фітнес-центр, тенісний корт, мініполе для гольфу, нічний клуб і казино.

Пропонуємо подивитися фото корабля:

Diamond Princess на карантині

Diamond Princess на карантині

Diamond Princess на карантині

Diamond Princess на карантині

Diamond Princess на карантині

Diamond Princess на карантині

Diamond Princess на карантині

Додамо, напередодні Міністерство фінансів КНР повідомило, що на боротьбу з недугою буде виділено 71,85 млрд юанів ($10,3 млрд).

"Міністерство направить кошти на те, щоб громадяни могли дозволити собі діагностику й лікування", – йдеться в заяві міністерства.

Кошти також будуть використані для того, щоб регіонах було достатньо коштів на предметну боротьбу з вірусом.

Поки вакцини від хвороби не знайдено. Цікаво, що всесвітньо відомий актор Джекі Чан запропонував винагороду в розмірі 1 млн юанів (приблизно $197 000) за розроблення ліків від коронавірусу, пише Straights Times,

Він сподівається, що його намір не буде сприйнято неправильно. "Йдеться не про гроші. Я не хочу бачити, як колись гучні вулиці зараз порожні, і не хочу, щоб мої співвітчизники вмирали, поки триває боротьба з вірусом", – написав він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше українець, який опинився на борту заблокованого в Японії круїзного лайнера Diamond Princess, розповів про те, що там відбувається.

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