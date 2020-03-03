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/ Пульмонологія

Перший випадок коронавірусу в Україні: ексклюзивні подробиці про стан хворого

2.7т
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Перший заражений коронавірусом Covid-19 в Україні наразі знаходиться в ізольованій в окремій палаті в інфекційному відділенні Чернівецької обласної лікарні, йому надаються необхідне симптоматичне лікування.

Про це в коментарі OBOZREVATEL повідомила заступниця директора департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Марія Поліщук. За її словами, палата має окремий санвузол, а лікарі контактують з хворим лише в захисній екіпіровці.

Коронавірус у Чернівціях

Коронавірус у Чернівціях

"Кореспондент"

Наразі ж стан хворого оцінюється ближче до середньоважкого.

"Специфічного лікування коронавірусу не існує, тому лікування симптоматичне, якщо є кашель – знімають кашель, в нього є температура, її збивають і спостерігають. Вчора робили рентгенівський знімок – пневмонії немає. Його лікують, як пацієнта з респіраторною інфекцією. Його стан стабільний, ближче до середньоважкого, але він себе нормально почуває", – повідомила Поліщук.

За її словами, у жінки хворого немає ніяких симптомів респіраторного захворювання, вона знаходиться у самоізоляції вдома на контролі у лікарів. Більше підозрюваних на зараження коронавірусом в області поки немає.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

vlasno.info

"В цьому ж інфекційному відділенні у нас знаходиться ще двоє хворих, які раніше були обстежені на коронавірус у зв'язку зі своєю історією подорожі та наявністю симптомів захворювання, але аналізи не підтвердили наявність саме коронавірусу", – розповіла Поліщук додаючи, що регіони, зокрема Чернівці, досі не отримали тест-системи для виявлення вірусу Covid-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 3 березня, в Україні підтвердили перший випадок зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях. Про це заявив заступник міністерки охорони здоров'я та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу в Кабміні.

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Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
хвороба
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