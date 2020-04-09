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Перші симптоми коронавірусу: хвора лікарка описала самопочуття

8.2т
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Після зараження коронавірусом COVID-19 російський лікарка-дієтологиня Євгена Кобиляцька втратила смак і апетит.

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Про перші симптоми хвороби вона повідомила в своєму Телеграм-каналі.

"Все було нормально. Я їла бутерброд з сиром. Звичайний житній хліб і звичайний сир, типу моцарелли. Ем і думаю – а чому це сир такий солоний? .. А це у мене нюх вже пропав і тонкі смакові рецептори відключилися, залишилися тільки ті , які відчували сіль", – згадувала медикиня.

Епідемія коронавірусу

Епідемія коронавірусу

Кобиляцька зазначила, що звернулася до лікаря лише після того, як у неї піднялася температура. До того ж за тиждень вона схудла на три кілограми.

"Якщо не відчуваєш смаку, тобто не цікаво. Просто лінь", – пояснила вона.

Також лікар порадила "з повагою" ставитися до імунної системи при зараженні будь-яким вірусом.

"Лягайте в ліжко, обмотайте горло шарфом, надіньте теплі шкарпетки, сховайтеся під ковдрою і попросіть зварити вам курячий бульйон ... Цілий день пийте чай з лимоном", – резюмувала дієтологиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, китайські медики опублікували звіт про протікання коронавируса у людини, описавши поява симптомів хвороби по днях.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
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