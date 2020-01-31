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/ Пульмонологія

Перша вилікувана від коронавірусу китаянка розповіла про пережите

1.3т
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Вилікувана від смертельного коронавірусу 2019 nCoV мешканка Китаю на прізвище Цзян розповіла, як їй вдалося пережити хворобу.

Своїм досвідом вона поділилася з агентством Сіньхуа. Як виявилося, 44-річна жінка працювала в Ухані останні кілька років.

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"П'ятнадцятого січня я вирушила на батьківщину (Ушань), щоб зустріти китайський Новий рік. Чоловік приїхав на залізничний вокзал повіту, щоб мене зустріти, і побачив, що я дуже погано себе почуваю. Він тут же відвіз мене в місцеву народну лікарню. Кілька днів лікування не дали позитивного результату. Двадцять першого січня мене перевезли в центральну лікарню "Санься" в районі Ваньчжоу, помістили в ізолятор і діагностували пневмонію, викликану коронавірусом нового типу ", – розповіла Цзян.

За її словами, вона перша в Чунціні захворіла на новий коронавірус.

"Кожен день мене обприскували, проводили противірусну та протиінфекційне лікування, лікарі навіть скористалися методами традиційної китайської медицини. В останні дні вся симптоматика змінилася в кращу сторону. Лікарі сказали, що можна виписуватися. За все лікування лікарня не взяла з мене жодного фені", – зазначила жінка.

Вона також розкрила, при яких симптомах потрібно звертатися в лікарню і як уникнути зараження.

"Найважливіше – якомога краще захищатися: дуже важливо носити маску і частіше мити руки. Якщо піднялася температура, з'явився кашель та інші симптоми, потрібно відразу ж йти в лікарню. Не варто турбуватися, що тебе ізолюють, треба зберігати гарний настрій, слухатися лікарів, вірити медикам, і тоді обов'язково підеш на поправку ", – підсумувала вона.

Вилікована від коронавірусу китаянка розповіла про пережите

Вилікована від коронавірусу китаянка розповіла про пережите

DW

Як повідомляв OBOZREVATEL, Коронавірус вбив рекордну кількість людей – число загиблих зросло до 213.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
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