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/ Пульмонологія

Перевіряли 4 рази: в Польщі озвучили вердикт щодо евакуйованих із Китаю

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У польському Вроцлаві відпустили додому всіх 30 громадян, які перебували на карантині після евакуації з Китаю через спалах коронавірусу.

Пасажири пройшли чотирикратну перевірку і були виписані в середу, 19 лютого. Карантин для них тривав з 2 лютого. Про це з посиланням на заяву міністра охорони здоров'я Польщі Лукаша Шумовського пише "Укрінформ".

Він додав, що всі особи, що перебували на карантині, здорові і у них не виявили генетичного коду коронавірусу.

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У Польщі евакуйованих із Китаю перевіряли 4 рази

У Польщі евакуйованих із Китаю перевіряли 4 рази

версія Інфо

Міністр повідомив, що двоє громадян Польщі, які залишилися в Ухані, виявили бажання повернутися додому. Протягом кількох днів вони повернуться до Польщі і пройдуть відповідну процедуру перевірки і перебування в карантині. Їх, як і попередню групу поляків, повинен доставити французький літак.

За словами Шумовського, в Польщі не виявлено жодного випадку зараження коронавірусом. При цьому 12 осіб перебувають у госпіталі, 13 – під наглядом у домашніх умовах, а більше тисячі осіб перебувають під моніторингом із боку санітарних служб Польщі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український літак, на борту якого перебувають евакуйовані з охопленого коронавірусом китайського міста Ухань, прибув до Харкова. Українців і іноземців планують помістити на карантин у санаторій під Полтавою.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Польща
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