У московському міжнародному аеропорту Шереметьєво пасажирів зустріли медики, екіпіровані в захисні костюми. Заходи безпеки введені через ситуацію з коронавірусом COVID-2019.

Користувачі мережі виклали фото і відео, як їх зустрічають по прибуттю на батьківщину (щоб подивитися, проскрольте новину до кінця).

Перевірка росіян у Шереметьєво 4Rockfire / Twitter

Деякі обурені тим, як організована перевірка.

"А як цей процес в аеропорту Шереметьєво повинен працювати? Температуру виміряти і дані переписати на листок? Аналізи брати незручно і нестерильні, для даних немає комп'ютерів...", – написав користувач 4Rockfire.

Подібні заходи введені також і в іншому московському аеропорту – Внуково, уточнює користувач під ніком Вальдемар Московський.

Перевірка росіян у Внуково Вальдемар Московський / Twitter

Перевірка росіян в Шереметьєво 4Rockfire / Twitter

Перевірка росіян в Шереметьєво Вальдемар Московський / Twitter

А як цей процес в аеропорту Шереметьєво повинен працювати? Температуру виміряти і дані переписати на листок?

Аналізи брати незручно і нестерильні, для даних немає комп'ютерів .. pic.twitter.com/o1LJbjyr7C - 4Rockfire (@ 4Rockfire) March 1, 2020

Прямо зараз в Шереметьєво. Так зустрічають рейс з Мілана. pic.twitter.com/HwMuAVdeaQ - Раміль Харисов (@RRHarisov) March 2, 2020

Коронавірус не пройде. Перше фото - приліт рейсу з Італії в Шереметьєво pic.twitter.com/NrBchPs5au - Вальдемар Московський (@ nalog399) March 1, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зв'язку зі спалахом коронавірусу в Москві роботодавців закликали вимірювати температуру своїм співробітникам на роботі. Режим щоденного вимірювання температури вводиться також у дитячих садках і школах Москви.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!