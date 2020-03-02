У московському міжнародному аеропорту Шереметьєво пасажирів зустріли медики, екіпіровані в захисні костюми. Заходи безпеки введені через ситуацію з коронавірусом COVID-2019.
Користувачі мережі виклали фото і відео, як їх зустрічають по прибуттю на батьківщину (щоб подивитися, проскрольте новину до кінця).
Перевірка росіян у Шереметьєво
4Rockfire / Twitter
Деякі обурені тим, як організована перевірка.
"А як цей процес в аеропорту Шереметьєво повинен працювати? Температуру виміряти і дані переписати на листок? Аналізи брати незручно і нестерильні, для даних немає комп'ютерів...", – написав користувач 4Rockfire.
Подібні заходи введені також і в іншому московському аеропорту – Внуково, уточнює користувач під ніком Вальдемар Московський.
Перевірка росіян у Внуково
Вальдемар Московський / Twitter
Перевірка росіян в Шереметьєво
4Rockfire / Twitter
Перевірка росіян в Шереметьєво
Вальдемар Московський / Twitter
А як цей процес в аеропорту Шереметьєво повинен працювати?
Температуру виміряти і дані переписати на листок?- 4Rockfire (@ 4Rockfire) March 1, 2020
Аналізи брати незручно і нестерильні, для даних немає комп'ютерів .. pic.twitter.com/o1LJbjyr7C
Прямо зараз в Шереметьєво. Так зустрічають рейс з Мілана. pic.twitter.com/HwMuAVdeaQ- Раміль Харисов (@RRHarisov) March 2, 2020
Коронавірус не пройде. Перше фото - приліт рейсу з Італії в Шереметьєво pic.twitter.com/NrBchPs5au- Вальдемар Московський (@ nalog399) March 1, 2020
Обстановочка в Шереметьєво pic.twitter.com/tMcBg1utJc- Мослента (@moslenta) March 2, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL, у зв'язку зі спалахом коронавірусу в Москві роботодавців закликали вимірювати температуру своїм співробітникам на роботі. Режим щоденного вимірювання температури вводиться також у дитячих садках і школах Москви.
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