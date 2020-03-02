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/ Пульмонологія

Перевірка на коронавірус у Шереметьєво потрапила на фото і відео

2.2т
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У московському міжнародному аеропорту Шереметьєво пасажирів зустріли медики, екіпіровані в захисні костюми. Заходи безпеки введені через ситуацію з коронавірусом COVID-2019.

Користувачі мережі виклали фото і відео, як їх зустрічають по прибуттю на батьківщину (щоб подивитися, проскрольте новину до кінця).

Перевірка росіян у Шереметьєво

Перевірка росіян у Шереметьєво

4Rockfire / Twitter

Деякі обурені тим, як організована перевірка.

"А як цей процес в аеропорту Шереметьєво повинен працювати? Температуру виміряти і дані переписати на листок? Аналізи брати незручно і нестерильні, для даних немає комп'ютерів...", – написав користувач 4Rockfire.

Подібні заходи введені також і в іншому московському аеропорту – Внуково, уточнює користувач під ніком Вальдемар Московський.

Перевірка росіян у Внуково

Перевірка росіян у Внуково

Вальдемар Московський / Twitter

Перевірка росіян в Шереметьєво

Перевірка росіян в Шереметьєво

4Rockfire / Twitter

Перевірка росіян в Шереметьєво

Перевірка росіян в Шереметьєво

Вальдемар Московський / Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зв'язку зі спалахом коронавірусу в Москві роботодавців закликали вимірювати температуру своїм співробітникам на роботі. Режим щоденного вимірювання температури вводиться також у дитячих садках і школах Москви.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Росія Москва
Тег
Шереметьєво
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