"П'ємо вітаміни і не боїмося!" Українка розповіла, як китайці борються з коронавірусом

Паніка, пов'язана з поширенням смертельного коронавыруса в Китаї в рази перебільшена.

Про це "Стране" розповіли українці, які проживають в Ухані. Наші співвітчизники закликали не вірити різним непідтвердженими повідомленнями в ЗМІ.

Так, харків'янка Моніка Рустамова, що вчиться в китайському виші, повідомила, що в Ухані ситуація в межах норми.

Коронавірус в Китаї

"Почитаєш інтернет, так тут прямо Армагеддон. Насправді навколо епідемії багато дезінформації, а в Ухані і в помині немає ніякої паніки. Так, вулиці спорожніли, все закрито – магазини і розважальні центри. Але це пов'язано з китайським Новим роком, який в країні традиційно святкують два тижні – з 25 січня по 8 лютого. І китайці цей час проводять вдома, з сім'ями, у них так прийнято. Порожні вулиці на місцевий Новий рік – це звичайна справа. Ну і плюс деякі не виходять через епідемію" , – пояснила вона.

Українка додала, що деякі китайці симулюють симптоми хвороби, щоб потрапити в лікарню без черги на огляд.

"Зараз зросла кількість бажаючих перевіритися на всякий випадок, хоча у більшості виявляється звичайна застуда. Але знову ж ні паніки, ні хаосу в лікарнях немає", – пояснила Рустамова.

Моніка Рустамова Країна

Студентка зазначила, що городяни не панікують через коронавірус і вірять, що влада розбереться з ситуацією. Рустамова також спокійна і не боїться зараження.

"У нашому університеті і серед моїх знайомих заразилися немає. Для профілактики ми ретельно миємо руки, продукти, не виходимо на вулицю, при потребі завжди в масках. П'ємо вітаміни, дезінфікуємо антисептиком все. Мої рідні, начитавшись жахів, переживають, звичайно, але намагаються адекватно сприймати ситуацію", – поділилася дівчина.

Викладач з Одеси Ірина Погребняк додала, що спочатку в Ухані були проблеми з продуктами, так як люди почали швидко все скуповувати, але незабаром все вирішилося. При цьому за спекуляцію товарів влади Китаю суворо карають штрафами, тому проблем з продовольством немає.

"Не бачила, щоб спекулювали і піднімали ціни на продукти, як пишуть... Маски теж можна вільно купити ... Батьки хвилюються, але я їм пояснюю, що це більше нагнітають, в реальності все зовсім не так страшно . Китайці дуже мобілізовані і вміють справлятися з вірусами ", – акцентувала Погребняк.

Порожні вулиці Ухані Країна

Українка повідомила, що особливо контролюється лише один район міста – Ханькоу, де стався спалах вірусу.

"Частина китайців вірить, що ситуацію штучно нагнітають. Є навіть версія, що і смертельного вірусу ніякого немає, а вигадала його фармацевтична мафія, щоб продавати ліки", – резюмувала Погребняк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 28 січня, кількість заражених склало 2744, загинуло вже 106 осіб.

Відзначимо, що лікар-інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я Ольга Голубовська розкрила правду про коронавіруси в Україні.

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