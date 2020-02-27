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/ Пульмонологія

Папа Римський захворів після зустрічі з прихожанами в Італії

2.9т
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Папа Франциск захворів і пропустив заплановану месу з духовенством Риму після недавньої зустрічі з прихожанами.

У Ватикані не уточнили, чим саме хворий Франциск, проте відзначили, що у нього з'явився кашель, нежить і легке нездужання, передає видання AP News.

Папа Римський захворів

Папа Римський захворів

apnews.com

Там наголошують, що під час богослужіння в середу, 26 лютого, Франциск вирішив потиснути руки віруючим і поцілував дитину. Все це відбулося на тлі спалаху небезпечного коронавіруса в Італії, яким заразилися понад 400 осіб.

Папа Римський захворів

Папа Римський захворів

apnews.com

Папа Римський захворів

Папа Римський захворів

apnews.com

Папа Римський захворів

Папа Римський захворів

apnews.com

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Італії зафіксований перший випадок захворювання коронавірусом серед футболістів.

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Автор
Карина Бондаренко
Особи
Папа Франциск Папа Римський Франциск Папа Римський
Місце
Ватикан
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Зря он с Зеленским встречался...
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