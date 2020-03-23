Країни Європи не скоро зможуть впоратися із поширенням у них пандемії коронавірусу COVID-19.

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У цьому переконаний китайський вірусолог і керівник Шанхайської експертної групи щодо нового вірусу Чжан Веньхун. Про це повідомляє South China Morning Post.

"Можу сказати: забудьте про те, що пандемія закінчиться в Європі в найближчому майбутньому", – закликав він.

Пандемія коронавірусу в Європі не закінчиться у найближчому майбутньому

За словами вченого, слід очікувати, що випадки зараження COVID-19 будуть з'являтися і зникати. Це триватиме один чи два роки, що цілком "нормально" для такого вірусу.

Водночас він висловив упевненість, що те, коли пандемію коронавірусу зможуть взяти під контроль – цього літа або наступного – залежить лише від глобальних зусиль для її стримування. На його думку, для вирішення проблеми в найкоротші терміни заходи повинні бути надзвичайно радикальними.

"Якби тільки весь світ зміг припинити рух на чотири тижні, пандемію можна було б зупинити", – заявив Веньхун.

Від додав, що Китаю у боротьбі з коронавірусом допомогло те, що на самому початку поширення інфекції установи, багато підприємств і навчальні заклади були закриті через "Свято весни", що значно скоротило контакти населення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше доктор біологічних наук, професорка Школи Системної Біології GMU (США) Анча Баранова висловила думку, що пандемія коронавірусу зупиниться природним шляхом тільки в тому разі, якщо хвороба еволюціонує або більшість людей набудуть імунітету.

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