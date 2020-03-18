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/ Пульмонологія

Пандемія коронавірусу закінчиться у квітні: епідеміолог заспокоїв українців

1.8т
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Носіїв коронавірусу COVID-19 в Україні може бути в рази більше, ніж про це говорять офіційний дані. Разом з тим, пандемія може закінчиться вже в квітні.

Таку думку висловив керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю, епідеміолог Андрій Александрін, передає "КП в Україні". Він припустив, що точну цифру носіїв вірусу ніхто сказати не може, оскільки у 80% коронавірус протікає у легкій формі, і пацієнт не буде звертатися за медичною допомогою.

"Більш того, я всім рекомендую, якщо з'явилися соплі, легкий кашель, це не означає, що вам потрібно терміново і відразу бігти до медичного закладу. Отримати додаткову інфекцію ризик набагато більше, ніж на вулиці і в магазині", – розповів доктор.

Пандемія коронавірусу закінчиться у квітні: епідеміолог заспокоїв українців

Разом з тим, він припустив, що, швидше за все, пандемія коронавірусу може закінчитися вже в квітні 2020 року.

Доктор нагадав, що в Україні триває зростання захворюваності на грип, ГРВІ та кір.

"Люди постійно хворіють коронавірусами, це група повітряно-крапельних інфекцій, як грип. Просто сьогодні це така хайпова тема, і всі про це тільки й говорять. А у нас досі триває зростання захворюваності на кір, ГРВІ, у тому числі на грип, і зараз якраз той сезон. Ми відзначаємо, що як раз йде велика кількість звертань через ГРЗ, але це не означає, що це коронавірус. Я очікую, що до кінця квітня ми вже практично забудемо про цей коронавірус", – розповів Александрін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні кількість заражених коронавірусом громадян збільшилася до 14 осіб, двоє з них – померли.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Пандемия закончится вместе с украинцами.
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Кацап Злой
Кацап Злой
Горелов Сергей, д о л б о ё б ты з а л у п о г о л о в ы й.
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