Пандемія коронавірусу закінчиться у квітні: епідеміолог заспокоїв українців

Носіїв коронавірусу COVID-19 в Україні може бути в рази більше, ніж про це говорять офіційний дані. Разом з тим, пандемія може закінчиться вже в квітні.

Таку думку висловив керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю, епідеміолог Андрій Александрін, передає "КП в Україні". Він припустив, що точну цифру носіїв вірусу ніхто сказати не може, оскільки у 80% коронавірус протікає у легкій формі, і пацієнт не буде звертатися за медичною допомогою.

"Більш того, я всім рекомендую, якщо з'явилися соплі, легкий кашель, це не означає, що вам потрібно терміново і відразу бігти до медичного закладу. Отримати додаткову інфекцію ризик набагато більше, ніж на вулиці і в магазині", – розповів доктор.

Разом з тим, він припустив, що, швидше за все, пандемія коронавірусу може закінчитися вже в квітні 2020 року.

Доктор нагадав, що в Україні триває зростання захворюваності на грип, ГРВІ та кір.

"Люди постійно хворіють коронавірусами, це група повітряно-крапельних інфекцій, як грип. Просто сьогодні це така хайпова тема, і всі про це тільки й говорять. А у нас досі триває зростання захворюваності на кір, ГРВІ, у тому числі на грип, і зараз якраз той сезон. Ми відзначаємо, що як раз йде велика кількість звертань через ГРЗ, але це не означає, що це коронавірус. Я очікую, що до кінця квітня ми вже практично забудемо про цей коронавірус", – розповів Александрін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні кількість заражених коронавірусом громадян збільшилася до 14 осіб, двоє з них – померли.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!