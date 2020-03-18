За найгіршим прогнозом коронавірус стане сезонним захворюванням і після закінчення пандемії буде атакувати щороку.

Такий сценарій описав популярний японський лікар-інфекціоніст і епідеміолог, який підготував у 2018 році посібник для Токіо щодо заходів на випадок поширення інфекцій у мегаполісі Сато Акіхіро в коментарі РИА Новости.

"При захворюванні новим типом коронавірусу висока смертність серед літніх людей. Серед тих, кому більше 80 років, смертність становить 16-17%. І якщо це буде відбуватися щороку, то це велика проблема. Для молодих людей це не так страшно, а у літніх захворювання пов'язане з ризиком для життя", – пояснив лікар.

Акіхіро озвучив найгірший сценарій розвитку коронавірусу РИА Новости

Він навів приклад Італії: там 98% померлих від нового типу коронавірусу – люди старше 60 років.

Сато вважає, що з цієї причини обмежити відвідування місць скупчення людей тільки для літніх членів сім'ї неправильно. Це правило повинне стати загальним для всіх членів сім'ї.

Вчений назвав найгірший сценарій розвитку пандемії коронавірусу slon.fr

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дослідники з німецького інституту Роберта Коха заявили, що пандемія коронавірусу може тривати два роки.

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