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Коронавірус різко прискорився, від нього ніхто не захищений: інфекціоністка попередила про небезпеку

3.3т
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Через щоденне зростання кількості хворих людей на коронавірус, поки що зарано говорити по стабілізацію ситуації не тільки у Європі, а й в Україні, а реальніша картина буде за два тижні.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказала лікар інфекціоніст Людмила Мухарська. За її словами, варто врахувати, що за останні тижні до України в’їхало десятки тисяч людей, а інкубаційний період у вірусу може тривати до двох тижнів.

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"Кількість хворих на коронавірус у Європі щодня зростає. Однак після зростання наступає т.з. плато, стабілізація ситуації. Після цього крива має йти вниз, тобто кількість випадків зменшиться. Судячи із статистики, стабілізація в багатьох європейських країнах ще не наступила. Тому складно сказати – у них зараз пік чи початок стабілізації. В Україні поки що йде зростання, у нас не так багато випадків у порівнянні з Європою. Але за останні тижні приїхало багато людей з інфікованих країн і, враховуючи інкубаційний період в 14 днів, а люди ще їдуть, потік триває, не можемо говорити про стабілізацію. Подивимось, що буде через два тижні, тоді картина буде реальніша. Поки маємо зростання", – уточнила інфекціоністка.

Коронавірус

Коронавірус

За її словами, темпи зростання пандемії тривають і про це говорить кількість заражених. Так, всього за два дні вірусом інфікувалось 100 тисяч людей в усьому світі тоді, як раніше ці показники набирались за тиждень.

"Не можна сказати, що це нормально. Але коронавірус – це новий вірус, ми ще багато чого про нього не знаємо. По-друге, людство в усьому світі не мало до нього імунітету, тобто від вірусу не захищений ніхто. Враховуючи це, нинішні темпи його розповсюдження за умови відсутності будь-якого імунітету серед людей – мають бути такими, як є", – підсумувала Мухарська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Всесвітній організації охорони здоров'я у вівторок, 31 березня, заявили, що пандемія коронавірусу наблизилася до свого піку в Європі і ситуація почала стабілізуватися.

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Автор
Галина Остаповець Галина Остаповець
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
вірус
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