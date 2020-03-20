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/ Пульмонологія

Пандемія коронавірусу може закінчитися сама: названо дві умови

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Пандемія коронавірусу зупиниться природним шляхом тільки в разі, якщо хвороба еволюціонує або більшість людей придбають імунітет.

Таку думку висловила докторка біологічних наук, професорка Школи Системної Біології GMU (США) Анча Баранова в коментарі РИА Новости.

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"Припинення епідемії – це два процеси. Один процес – це процес еволюції вірусу. Ми знаємо, що в нового господаря – а людина новий господар для вірусу – відбувається ослаблення вірусу. Ми це спостерігали на інших вірусах, в тому числі коронавірусах. Вірус кажана потрапив у людину, перехід від людини до людини супроводжується мутаціями вірусу, і вони, як правило, послаблюють вірус. Відбувається коеволюція вірусу, щоб він міг більш-менш співіснувати з людиною. Цей вірус зараз до нас пристосовується. Скільки часу це займе, невідомо", – пояснила біолог.

Пандемія коронавірусу може закінчитися сама: названі умови

Пандемія коронавірусу може закінчитися сама: названі умови

medikom.ua

Другий процес, за її словами, – це придбання імунітету людьми, процес природної вакцинації.

За словами Баранової, коли близько 70% населення перехворіє, то в популяції з'явиться необхідний прошарок людей з антитілами, які здатні побороти вірус. У цьому випадку зараження вже не буде таким масовим – у більшості буде імунітет.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені припустили, що епідемії нового китайського коронавірусу COVID-19 надалі будуть виникати час від часу за аналогією із захворюваністю на грип.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
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