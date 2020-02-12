В МОЗ розповіли, як перевіряють на коронавірус

У Міністерстві охорони здоров'я України заявили, що вже вдруге оновили клінічне визначення випадків смертельного коронавірусу COVID 2019.

Як проводиться діагностика, під час круглого столу в середу, 12 лютого, розповів заступник міністра Віктор Ляшко, передає "Укрінформ".

"Основним визначенням, яке використовуватимуть інфекціоністи, є опитування людини. Є симптоми, які характерні для більшості гострих респіраторних вірусних інфекцій, тому винятково симптоматично розрізнити, чи це коронавірусна інфекція, чи якась інша інфекція – досить складно або взагалі неможливо", – поділився він.

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За словами Ляшка, якщо є симптоми важкого гострого респіраторного захворювання, а також в анамнезі – подорож у КНР за останні 14 днів, коли з'явилися симптоми, одразу людина викликає підозру щодо зараження коронавірусом.

"І тоді вмикаються всі алгоритми реагування: людина ізолюється, ізолюються її контакти, встановлюється медико-санітарне спостереження, а біологічний матеріал людини із симптомами передається на дослідження", – пояснив заступник міністра.

У рамках дослідження зразків, за словами Ляшка, спочатку визначається наявність вірусів грипу та інших інфекцій, потім зразки передаються на дослідження і діагностику COVID 2019.

"Діагностичні системи по коронавірус вже є в Україні, вони зберігаються в ЦГЗ, зараз надходить нова партія, яка буде поширена по інших вирусологічних лабораторіях України", – додав Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Китаї зросла кількість померлих і тих, хто заразився смертельним коронавірусом, однак темпи зростання цих цифр сповільнилися. Станом на 12 лютого заразилися: 44730 (за день +2022), жертв: 1114 (+98 за добу).

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