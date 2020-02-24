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/ Пульмонологія

Доля українців на охопленому коронавірусом кораблі Diamond Princess: з'явилися ексклюзивні деталі

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Двох українців, які заразилися коронавірусом на круїзному лайнері "Diamond Princess" в Японії, скоро випишуть. Доля решти громадян України, які перебувають на судні, буде залежати від результатів тестів.

У відповіді на інформаційний запит OBOZREVATEL Міністерство закордонних справ України повідомило, що в найближчі дні медики Японії візьмут аналізи у 23 українців. Ті, у кого наявність вірусу буде підтверджено – відправляться в госпіталі, а ті, хто виявиться здоровий – продовжать карантин на судні, при цьому, вони хочуть пізніше продовжити рейс.

Лайнер Diamond Princess

Лайнер Diamond Princess

"Більшість громадян України зацікавлені пройти карантин в Японії, так як частина їх – члени екіпажу і планують продовжити свої контракти з роботодавцем", – повідомили в МЗС.

Також в міністерстві розповіли, що самопочуття заражених коронавірусів українців покращується. Скоро їх можуть виписати.

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"Планується, що перед випискою, в найближчі дні госпіталізовані українці пройдуть ще декілька тестів. Після прийняття японськими лікарями відповідного рішення, громадяни України будуть виписані з медзакладу", – заявили в МЗС.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Місце
Японія
Теги
заробітчани вірус
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"......при этом, они хотят позже продолжить рейс." Пипец, все бегут с этого несчастного лайнера, все уже задолбались на нем торчать, а укроиньская обслуга хочет "продолжить рейс"
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