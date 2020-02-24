Двох українців, які заразилися коронавірусом на круїзному лайнері "Diamond Princess" в Японії, скоро випишуть. Доля решти громадян України, які перебувають на судні, буде залежати від результатів тестів.

У відповіді на інформаційний запит OBOZREVATEL Міністерство закордонних справ України повідомило, що в найближчі дні медики Японії візьмут аналізи у 23 українців. Ті, у кого наявність вірусу буде підтверджено – відправляться в госпіталі, а ті, хто виявиться здоровий – продовжать карантин на судні, при цьому, вони хочуть пізніше продовжити рейс.

Лайнер Diamond Princess

"Більшість громадян України зацікавлені пройти карантин в Японії, так як частина їх – члени екіпажу і планують продовжити свої контракти з роботодавцем", – повідомили в МЗС.

Також в міністерстві розповіли, що самопочуття заражених коронавірусів українців покращується. Скоро їх можуть виписати.

"Планується, що перед випискою, в найближчі дні госпіталізовані українці пройдуть ще декілька тестів. Після прийняття японськими лікарями відповідного рішення, громадяни України будуть виписані з медзакладу", – заявили в МЗС.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

В Японії затримали круїзний лайнер, на борту якого перебувало 3500 осіб через підозру на наявність смертельного коронавируса.

За даними Міністерства закордонних справ України, щонайменше 25 українських громадян перебувають на борту заблокованого біля берегів Японії круїзного лайнера Diamond Princess.

Українець, який опинився на борту, розповів про те, що відбувається.

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