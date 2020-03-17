Коронавірус: найпопулярніші жарти, анекдоти та меми

Через пандемію коронавірусу по всьому світу вводиться карантин, під заборону потрапляють масові заходи, громадський транспорт, кіносеанси.
Навчальні заклади закриті, а в деяких країнах і зовсім не дозволяється виходити на вулицю. Однак користувачі мережі не дуже засмучуються і діляться всілякими жартами про небезпечну інфекцію. OBOZREVATEL підготував для своїх читачів найсмішніші анекдоти та меми про коронавірус.
Анекдоти про коронавірус
У зв'язку з вірусом людей закликали думати не лише про себе, а й про людей похилого віку, намагатися уникати зустрічей з ними. Згнітивши серце зателефонував тещі і сказав, щоб більше не приїжджала до нас у гості.
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"Том Хенкс пережив довгі роки карантину. З ним все буде добре".
Прикро, коли привозиш вірус з Італії, а він все одно зроблений в Китаї.
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Зять тещі: "Ось ви, мамо, вічно на мене бурчите, а я все одно вас ціную і поважаю! Ось, путівку вам купив, до Мілану!"
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– А в тебе коронавірус?
– Так.
– А він у тебе з Китаю чи Ірану?
– Ображаєш, чисто італійський!
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Жарти і меми про коронавірус
Узбецькі вчені намагалися створити вакцину від коронавірусу, але кожного разу в них виходив плов.
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Про всяк випадок обходжу стороною не лише китайців, а й тих, хто просто мружиться.
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Пропоную і до депутатів, і до членів уряду поставитися по-людськи і відправити їх поки по домівках. До Італії.
Меми про коронавіруси
"Mi scusi" в перекладі з італійської – "вибачте"
Жарти і меми про коронавірус
Жарти і меми про коронавірус
Жарти і меми про коронавірус
Жарти і меми про коронавірус
Жарти і меми про коронавірус
Жарти і меми про коронавірус
"Настав 2020 ... Але ти розумієш, що в 1720, 1820 і 1920 роках були епідемії чуми". "Чума повернулася в чат, хлопці!"
Жарти і меми про коронавірус
Жарти і меми про коронавірус
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Жарти і меми про коронавірус
Жарти і меми про коронавірус
Жарти і меми про коронавірус
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