Коронавірус: найпопулярніші жарти, анекдоти та меми

Через пандемію коронавірусу по всьому світу вводиться карантин, під заборону потрапляють масові заходи, громадський транспорт, кіносеанси.

Навчальні заклади закриті, а в деяких країнах і зовсім не дозволяється виходити на вулицю. Однак користувачі мережі не дуже засмучуються і діляться всілякими жартами про небезпечну інфекцію. OBOZREVATEL підготував для своїх читачів найсмішніші анекдоти та меми про коронавірус.

Анекдоти про коронавірус

У зв'язку з вірусом людей закликали думати не лише про себе, а й про людей похилого віку, намагатися уникати зустрічей з ними. Згнітивши серце зателефонував тещі і сказав, щоб більше не приїжджала до нас у гості.

***

"Том Хенкс пережив довгі роки карантину. З ним все буде добре".

Прикро, коли привозиш вірус з Італії, а він все одно зроблений в Китаї.

***

Зять тещі: "Ось ви, мамо, вічно на мене бурчите, а я все одно вас ціную і поважаю! Ось, путівку вам купив, до Мілану!"

***

– А в тебе коронавірус?

– Так.

– А він у тебе з Китаю чи Ірану?

– Ображаєш, чисто італійський!

***

Жарти і меми про коронавірус

Узбецькі вчені намагалися створити вакцину від коронавірусу, але кожного разу в них виходив плов.

***

Про всяк випадок обходжу стороною не лише китайців, а й тих, хто просто мружиться.

***

Пропоную і до депутатів, і до членів уряду поставитися по-людськи і відправити їх поки по домівках. До Італії.

Меми про коронавіруси

"Mi scusi" в перекладі з італійської – "вибачте"

Жарти і меми про коронавірус

Жарти і меми про коронавірус

Жарти і меми про коронавірус

Жарти і меми про коронавірус

Жарти і меми про коронавірус

Жарти і меми про коронавірус

"Настав 2020 ... Але ти розумієш, що в 1720, 1820 і 1920 роках були епідемії чуми". "Чума повернулася в чат, хлопці!"

Жарти і меми про коронавірус

Жарти і меми про коронавірус facebook.com/dneprovskiybukin

Жарти і меми про коронавірус

Жарти і меми про коронавірус

Жарти і меми про коронавірус

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які фільми можна подивитися на карантині.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram