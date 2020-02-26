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Обізнаний – озброєний: 15 важливих питань про коронавіруси

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Китайський коронавірус COVID-19 викликав паніку в усьому світі, яка зокрема пов'язана з тим, що цей вірус нововиявленним, швидко поширюється по планеті і здатний в короткі терміни призводити до летальних наслідків.

MedOboz підготував для вас відповіді на головні питання про коронавірус, які допоможуть знизити "градус" переживань.

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Корреспондент

Що таке коронавірус?

Короновіруси – це сімейство респіраторних вірусів (всього їх відомо близько 40). Потрапляючи в організм людини, вони здатні викликати симптоми ГРВІ або шлунково-кишкові розлади.

Сьогодні в світі "шумно" проявив себе новий для нас коронавірус COVID-19. Раніше планету сколихнули його "родичі" – в 2003-2004 році спалахнула епідемія SARS, в 2012-2013 – MERS.

Чи є випадки інфікування COVID-19 в Україні?

Ні, за даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавіруса. У пацієнтів, які потрапили з лікарні з підозрою на нову коронавірус-інфекцію, діагноз не підтвердився.

Як проявляється коронавірусна інфекція?

Як вже говорилося, COVID-19 – це респіраторний вірус, тому йому властива вся симптоматика, характерна для ГРВІ. Зокрема, до типових для коронавіруса ознак, відносяться:

лихоманка;

– загальна слабкість, ломота в тілі;

головний біль;

– нежить або закладеність носа;

– кашель;

задишка;

– ускладненість дихання (складно або боляче глибоко вдихнути або видихнути);

– нудота і блювота;

діарея.

І саме тому, що симптоматика цієї інфекції не відрізняється від інших ГРВІ, важливо при перших же ознаках звернутися до лікаря. А також попередити заздалегідь про те, якщо ви напередодні повернулися з країни, де були зафіксовані випадки зараження коронавірусом.

Що робити при появі симптомів коронавіруса?

У разі появи симптомів ГРВІ, особливо якщо ви недавно відвідували потенційно небезпечні країни або контактували з тим, хто недавно звідти повернувся, негайно звертайтеся до свого лікаря або, якщо стан тяжкий, викликайте швидку. Будь-які спроби самолікування можуть привести до появи важких ускладнень і непередбачених наслідків.

Для кого COVID-19 найбільш небезпечний? У кого ризик заразитися вище?

Основна група ризику: маленькі діти до 5 років, люди старше 60 років і пацієнти з хронічними захворюваннями. У перших ще не сформована імунна відповідь, у решти – є зниження імунологічної захисту. Більш того, крім ослабленої імунної відповіді, під час інфекції істотно посилюється навантаження на серцево-судинну систему і дезінтоксикаційну функцію печінки і нирок: у маленьких дітей ці органи перевантажені, внаслідок інтенсивного росту, а у решти – або "зношені", або виснажені під впливом "букета" хронічних порушень. Відповідно і ті, і інші більш схильні важко переносити хвороби, тому і ризик летального наслідку від респіраторних захворювань в цих групах ризику вище

Ризик інфікування також високий у людей, які перебувають в епіцентрі поширення вірусу і тих, хто контактує з інфікованими людьми.

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Які шляхи поширення коронавіруса?

Основний шлях поширення COVID-19 – повітряно-крапельний, тобто може потрапити до здорової людини від інфікованої через чхання, кашель і т.д.

При цьому біологічні рідини інфікованого пацієнта можуть осідати на поверхнях і частинки вірусу збережуть активність ще кілька годин. Саме тому так важливо часто мити руки, вмиватися і проводити дезінфекцію в приміщеннях.

Наскільки небезпечний коронавірус?

COVID-19 може викликати ускладнення у вигляді важкої форми двосторонньої пневмонії – чим слабкіший організм, тим складніше йому впоратися з вірусом.

Смертність від вірусу зараз – 3,3%, при цьому експерти говорять, що такі дані дуже недостовірні (насправді нижче), оскільки впевнені, що багато пацієнтів, які перенесли коронавірус в легкій формі, не зверталися за медичною допомогою.

У МОЗ відзначали, що важкий перебіг інфекції зафіксовано у 20% випадків, і лише 3% мають потребу в реанімаційних заходах. Україна готова надавати таку допомогу у відділеннях інтенсивної терапії.

Який інкубаційний період захворювання?

Поки за офіційними даними ВООЗ період між інфікуванням і проявом симптомів коронавіруса становить близько 14 днів і поки цей термін не продовжували. Однак в Китаї говорять про випадки, коли інкубаційний період затягувався до 21 дня.

Чи є в Україні спеціальні тест-системи для визначення коронавіруса?

Так, напередодні Міністерство охорони здоров'я повідомило, що ВООЗ передала 30 наборів реагентів для тестування на COVID-19 для вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України. Набори містять приблизно 3000 реакцій, чого вистачить для дослідження на захворювання понад 950-ти осіб. Діагностика буде здійснюватися виключно у випадках, відповідних епідеміологічному і клінічному визначенню хвороби, зазначених у рекомендаціях ВООЗ.

Результати такого тесту можна отримати через 6 годин. Більш швидких тестів в світі поки що не існує.

Як лікують коронавірус?

Специфічного лікування коронавіруса не існує. Тому вся терапія спрямована на усунення симптомів. Тобто, при підвищеній температурі пацієнту дають жарознижуюче, при сильному зневодненні - забезпечують гідратацію (ставлять крапельниці або призначають прийом спеціальних розчинів), при необхідності приписують протинабрякові препарати, протикашльові засоби і т.д. Все лікування спрямоване на відновлення і підтримання життєзабезпечуючих функцій організму пацієнта.

Чи допоможуть при коронавірусі імуностимулятори?

Не, їх приймати не рекомендують. Важкий перебіг коронавіруса COVID-19 пов'язаний з гіперактивацією противірусної імунної реакції, що супроводжується порушенням циркуляції крові в зоні запалення, а також підвищеному набряку, пов'язаному зі здатністю деяких білків вірусу викликати злиття клітин. Прийом препаратів-імуностимуляторів, що викликають вироблення великої кількості цитокінів (специфічних низькомолекулярних білкових молекул, які активують імунну відповідь), може спровокувати гіперактивацію імунної відповіді в умовах системного запалення, що здатне супроводжуватися надзвичайно бурхливого і небезпечного для життя реакцією під назвою "цитокіновий шторм".

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Як захиститися від коронавіруса?

До основних заходів профілактики коронавіруса, рекомендованих закладами охорони відомствами у всьому світі, відносяться:

– ретельна гігієна рук та обличчя;

– дезінфекція рук антисептичними засобами;

– ретельна термічна і гігієнічна обробка продуктів харчування;

– провітрювання приміщень;

– повноцінне харчування;

– вологе прибирання з дезинфікуючими засобами;

– уникнення місць масового скупчення людей;

– носіння медичних масок високої щільності в місцях масового скупчення людей, при контакті з людьми, що мають ознаки ГРВІ, і (обов'язково), якщо такі ознаки є у вас.

Чи може вірус бути "доставлений" разом з посилками з країн, де є випадки інфікування коронавірусом?

Ні. Вірус "живе" на поверхнях не довго. У ВООЗ немає ніяких обмежувальних рекомендацій з приводу торгівлі і пересилання товарів з Китаю або інших країн з підтвердженими випадками інфекції.

Чи можна заразитися коронавірусом від тварин?

Теоретично – так, це зоонозна інфекція, яка може передаватися від тварини до людини. Однак у випадку з COVID-19 подібні шляхи передачі малоймовірні - якщо ви постійно контактуєте зі своїми тваринами, а ваші тварини не контактують з іншими тваринами і хворими людьми, то боятися нічого.

Але все ж варто перестрахуватися і ретельно мити руки після контакту з тваринами, особливо дикими і тими, що живуть на вулиці.

Чи готова Україна "зустрічати" коронавірус?

Згідно з даними МОЗ, існує чіткий план дій. В Україні є близько 12 000 місць в інфекційних стаціонарах, близько 2 тисяч лікарів-інфекціоністів та 5000 осіб медперсоналу, в лікарнях обладнані інфекційні бокси. Крім того, в інфекційних лікарнях є 605 апаратів штучного дихання, при необхідності, будуть залучатися апарати штучного дихання з інших медзакладів.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про результати тестів на коронавірус евакуйованих з Китаю українців.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
Тема
Коронавірус
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