Рекордні смерті і загроза для мільйонів: чи готова Україна до коронавірусу

Коронавірус продовжує наступ – заражені вже понад 30 тисяч осіб, а понад 600 – загинули. Деякі країни починають вводити режим надзвичайної ситуації. В Україні поки не зафіксовані випадки зараження, але системи охорони здоров'я приводять у повну готовність.

Як Україна відреагувала на спалах коронавірусу і що буде, якщо епідемія до нас дістанеться – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Можуть загинути 65 мільйонів осіб?

Поширення вірусу продовжує набирати обертів. За підсумками 7 лютого, 31 452 особи заражені, 638 – загинули і 1604 пацієнтів вдалося вилікувати.

І це ще не межа. У жовтні 2019 року у Нью-Йорку зібралася група з 15 чиновників, бізнесменів та експертів у галузі охорони здоров'я. Їхньою метою зустрічі було моделювання ситуації, якби у світі трапилася епідемія невідомого коронавірусу, а також спроба цьому спалаху запобігти або зупинити його. Навчання провели в рамках проєкту Event 201, який був організований спільно Центром безпеки охорони здоров'я імені Джонса Гопкінса, Світовим економічним форумом і Фондом Білла і Мелінди Гейтс.

Після більш ніж тригодинного моделювання група завершила симуляцію – від вірусу "загинуло" 65 мільйонів осіб. Через кілька місяців світ зіткнувся саме з цією проблемою – навчальна модель вірусу мала багато спільного з китайським 2019-nCoV.

Вигаданий коронавірус мав назву CAPS і почався зі свиней у Бразилії, де передався фермерам. 2019-nCoV, за попередніми даними, теж потрапив в організм людини від тварини. За "пів року" симуляції CAPS заразив практично всю земну кулю, а за півтора – призвів до смерті 65 мільйонів людей.

Всі на вуха: що відбуватиметься в разі НС

Епідемію 2019-nCoV Всесвітня організація охорони здоров'я визнала надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу. На практиці це означає заклик прискорити спільну роботу над вакциною, посилити фінансування медицини тощо. Але крім цього кожна країна може ввести НС у себе окремо – там заходи зовсім інші. Наприклад США, Італія та деякі регіони Росії вже оголосили надзвичайну ситуацію.

В Україні немає підтверджених випадків зараження коронавірусом, тому НС поки не оголошують. Проте заходи для введення НС при масових епідеміях прописані в законі "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру".

Виділяється три основні ознаки надзвичайної ситуації в разі хвороб:

наявність або загроза загибелі людей;

значне погіршення умов життєдіяльності;

істотне погіршення стану здоров'я людей;

Також прописані і дії з надання медичної допомоги в разі НС. Якщо коротко – в процес включаються всі, якщо детальніше, то відбувається таке:

до лікування і надання допомоги підключаються всі лікарні, незалежно від форм власності;

в дію вводиться Національний план соціально-психологічних заходів при виникненні та ліквідації НС техногенного та природного характеру;

згідно з цим планом, відбувається облаштування необхідної кількості лікувальних установ;

передчасно починають впроваджувати профілактичні заходи;

починають накопичувати медичні засоби захисту, ліки та спецтехніку;

починається масова підготовка медичного персоналу та медико-санітарного навчання населення.

Де-факто НС, де-юре – ні. Що роблять зараз

І хоч НС в Україні поки не ввели, все ж до певних заходів уже вдаються – у більшості своїй це і є ті дії, які відбуваються під час введення надзвичайного стану.

Генеральний директор Директорату громадського здоров'я Андрій Скіпальський у коментарі OBOZREVATEL розповів, що ВООЗ не вважає Україну країною зі слабкою системою готовності і реагування. Проте в країні не проведена оцінка цієї самої системи – вона була запланована на весну-літо.

"Готувалися до цього, але реальна ситуація відбулася раніше. У тому випадку ми б на літо знали повністю, що нам потрібно робити, щодо готовності системи реагування. Це все нам ще треба буде зробити, але ми вже маємо реальний досвід", – зазначив він.

За його словами, найперше було вжито максимальну кількість заходів, щоб не дати коронавірусу пошириться по Україні.

"В оперативному порядку було ухвалено наказ Міністерства, який включає в себе заходи інфекційного контролю, вимоги до засобів індивідуального захисту при можливому контакті з коронавірусів. Лікарям і працівникам лабораторій надали чіткі інструкції про те, що робити і як поводитися", – розповів Скіпальський.

Також, за його словами, в кожному регіоні визначено лікарні, куди зможуть іти пацієнти з підозрою на коронавірус.

Про це писав і прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі. Він заявив про те, що вже затверджено "План запобігання занесенню та поширенню по території України нового коронавірусу з Китаю".

Лікарням доручили підготуватися до можливих випадків захворювання, визначити потребу в ліках та обладнанні. Також у медустановах проведуть навчання персоналу.

Крім цього, Міністерство закордонних справ і Міністерство охорони здоров'я рекомендують тимчасово відмовитися від туристичних і ділових поїздок у провінцію Хубей і місто Ухань, де ризик зараження максимальний. Для китайських студентів, що навчаються в Україні, продовжено канікули.

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При РНБО діє моніторингова група, яка відстежує ситуацію з коронавірусом як у світі, так і в Україні. Поки у нас немає підтверджених випадків зараження і, за заявою глави Ради безпеки Олексія Данилова, кожен, хто прилетів нещодавно з Китаю, зараз перебуває на контролі. Він стверджує, що як тільки з'явиться хоч якесь підтвердження коронавірусу 2019-nCoV, реакція буде миттєвою.

Також Данилов розповів, що вже зараз розробляється українська тест-система, яка дозволить визначати зараження.

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