Новый коронавирус: Китай первым опубликовал полный геном коронавируса

Органы здравоохранения Китая первыми опубликовали полный геном коронавируса в GenBankexternal icon, база данных генетических последовательностей NIH и на портале Глобальной инициативы по обмену всеми данными о гриппе (GISAIDexternal icon), действие, которое облегчило обнаружение этого вирус. CDC опубликовал полный геном вируса 2019-nCoV, обнаруженного у первого и второго пациентов в США, в GenBank.

2019-nCoV - это бета-коронавирус, такой как MERS и SAR, все они происходят от летучих мышей. Последовательности от пациентов в США аналогичны тем, которые первоначально опубликовал Китай, что свидетельствует о вероятном появлении этого вируса из резервуара животных в последнее время.

На ранних этапах у многих пациентов в результате вспышки респираторного заболевания, вызванного 2019-nCoV в Ухане, Китай, была какая-то связь с крупным рынком морепродуктов и живых животных, что предполагает распространение от человека к человеку. Позже, по сообщениям, растущее число пациентов не имело контакта с рынками животных, что указывает на индивидуальное распространение. Китайские официальные лица сообщают, что в Китае происходит устойчивое межличностное распространение в обществе.

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