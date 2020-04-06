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/ Пульмонологія

Новий симптом коронавірусу вдалося відстежити за пошуком у Google

4.7т
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У США провели пошук в системі Google і визначили, що біль в очах є одним із невідомих раніше, проте досить поширених симптомів коронавірусу.

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Про це йдеться в матеріалі Daily Mail. Так, вчений Сет Стівенс-Давидович відстежив, що "біль в очах" масово шукали в Іспанії і Ірані під час спалаху там пандемії.

У період з середини лютого до середини березня пошуки цього симптому зросли більш ніж в чотири рази, а в березні в Ірані зросли приблизно на 50 відсотків. В Італії пошуки "bruciore occhi" ("палаючі очі") в п'ять разів перевищували звичайні показники в березні.

Новий симптом коронавірусу вдалося відстежити за пошуком у Google

Новий симптом коронавірусу вдалося відстежити за пошуком у Google

Фото: freepik.com

Наукового підтвердження такого симптому поки немає. Однак схожий зв'язок простежувався і з втратою нюху у хворих на коронавірус.

На основі пошукових запитів Стівенс-Давидович також назвав новий ймовірний епіцентр коронавірусу – ним може стати Еквадор. Еквадор у лідерах із пошуку пояснення лихоманки, ознобу і діареї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше медики назвали почервоніння і дискомфортний стан очей, викликані запаленням, симптомом коронавірусу.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
США
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