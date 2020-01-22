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/ Пульмонологія

Смертельний коронавірус з Китаю: лікарка розповіла, що робити українцям

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Лікарка-інфекціоністка Євгенія Менжуліна закликала українців не панікувати у зв'язку з появою нового смертельного коронавірусу 2019 nCoV, спалах якого був зафіксований у Китаї.

За її словами, медики на місцях слідуватимуть інструкціям і клінічним протоколам Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). "А зараз все, що ми можемо зробити – суворий карантин хворої людини, яка в анамнезі перебувала в ендемічних зонах", – зазначила Менжуліна в ефірі ObozTV.

Як запобіжний захід усім, хто міг перебувати в районах поширення інфекції, Менжуліна порадила дотримуватися загальних правил гігієни.

"Це миття рук, часте провітрювання, індивідуальні маски. Не контактувати близько з людиною, у якої є якась симптоматика, починаючи від нежиті, підвищення температури і кашлю", – пояснила вона.

На її думку, за можливості краще тимчасово утриматися від поїздок в потенційно небезпечні регіони (нагадаємо, випадки зараження зареєстровані переважно в Китаї, поодинокі – в Південній Кореї, Японії, Таїланді, США).

Поширення коронавірусу з міста Ухань

Поширення коронавірусу з міста Ухань

scmp.com

"Навіть якщо це ділова поїздка, можливо, вийде знайти спосіб все залагодити віддалено, і тим самим убезпечити себе, своїх близьких і свою країну, щоб її (інфекцію. – Ред.) сюди не перевезти", – сказала лікарка.

При цьому вона наголосила, що не варто "ставати жертвою маркетингу" і скуповувати в аптеках будь-які препарати.

"Як ми можемо посилити імунітет – це здорове харчування, нормований сон і режим праці та відпочинку. Це найголовніше правило", – порекомендувала Менжуліна.

Приїжджі з Уханя проходять через сканери температури тіла в аеропорту Наріта (Токіо)

Приїжджі з Уханя проходять через сканери температури тіла в аеропорту Наріта (Токіо)

kyodonews.jp

Як повідомляв MedOboz, новий коронавірус був позначений Всесвітньою організацією охорони здоров'я як 2019 nCoV, також він відомий як коронавірус Уханя (місто в китайській провінції Хубей).

Цей коронавірус небезпечний тим, що викликає пневмонію. Хвороба починається з лихоманки, головного болю, потім з'являється кашель, запаморочення. У Китаї зафіксували близько 300 випадків зараження, щонайменше 6 осіб померли, стан ще 25 пацієнтів оцінюється як важкий.

Головна небезпека полягає в тому, що вірус маловивчений. Медичних перпаратів та специфічного лікування проти нього немає.

Детальніше про вірус-вбивцю читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Поради лікарів Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Місце
Україна
Теги
вірус інфекція
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