Жодного сексу: вчені попередили про небезпеку зараження COVID-19

На час карантину через пандемію коронавірусу COVID-19 було рекомендовано утриматися від випадкових статевих зв'язків.

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Таку пораду дало Австралійське товариство з лікування ВІЛ-інфекції, вірусних гепатитів та репродуктивного здоров'я, передає Daily Mail.

В організації пояснили, що секс із декількома різними партнерами порушує принципи соціального дистанціювання. Експерти зауважили, що, ймовірно, карантинні заходи в країні триватимуть до жовтня або поки не буде розроблена вакцина. Тому люди, очевидно, порушуватимуть карантин.

Епідемія коронавірусу

"Для урядів було б розумно почати підготовку керівництва з мінімізації шкоди, щоб уникнути передавання COVID-19 під час випадкових статевих зв'язків", – попередила професорка Едвіна Райт.

Експертка зазначила, що коронавірус не є захворюванням, що передається статевим шляхом, однак природа сексу робить людей вразливими для зараження ним.

"Будь-який секс, який включає поцілунки, збільшує ризик зараження дихальних шляхів. Людина може доторкнутися до поверхні, зараженої вірусом під час сексу, і в такий спосіб заразитися", – пояснила вона.

Вона сказала, що секс із постійним партнером є найбезпечнішим варіантом під час карантину. Але якщо одна зі сторін заразилася коронавірусом або була поміщена на карантин, статевий акт може бути тільки віртуальним.

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