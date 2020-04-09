Жодного сексу: вчені попередили про небезпеку зараження COVID-19

На час карантину через пандемію коронавірусу COVID-19 було рекомендовано утриматися від випадкових статевих зв'язків.

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Таку пораду дало Австралійське товариство з лікування ВІЛ-інфекції, вірусних гепатитів та репродуктивного здоров'я, передає Daily Mail.

В організації пояснили, що секс із декількома різними партнерами порушує принципи соціального дистанціювання. Експерти зауважили, що, ймовірно, карантинні заходи в країні триватимуть до жовтня або поки не буде розроблена вакцина. Тому люди, очевидно, порушуватимуть карантин.

Епідемія коронавірусу

"Для урядів було б розумно почати підготовку керівництва з мінімізації шкоди, щоб уникнути передавання COVID-19 під час випадкових статевих зв'язків", – попередила професорка Едвіна Райт.

Експертка зазначила, що коронавірус не є захворюванням, що передається статевим шляхом, однак природа сексу робить людей вразливими для зараження ним.

"Будь-який секс, який включає поцілунки, збільшує ризик зараження дихальних шляхів. Людина може доторкнутися до поверхні, зараженої вірусом під час сексу, і в такий спосіб заразитися", – пояснила вона.

Вона сказала, що секс із постійним партнером є найбезпечнішим варіантом під час карантину. Але якщо одна зі сторін заразилася коронавірусом або була поміщена на карантин, статевий акт може бути тільки віртуальним.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Запоріжжі директор обласного лабораторного центру МОЗ порекомендував займатися сексом задля профілактики захворювання на COVID-19.

Вчені пояснили, що поки не існує підтверджень того, що коронавірус передається під час сексу.

Однак лікар Євген Комаровський повідомив, що передавання коронавірусу статевим шляхом ще не доведене, але найбезпечніше займатися сексом без поцілунків.

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