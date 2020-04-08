Жодного хлоргексидину! Вчені пояснили неефективність популярного серед українців антисептика

Хлоргексидин, який колишня міністерка охорони здоров'я України Уляна Супрун запропонувала використовувати як антисептик, не має доведеного ефекту й може навіть бути небезпечним.

Пропонуємо розібратися, чи варто використовувати цю речовину для дезінфекції рук і поверхонь з метою профілактики COVID-19.

Насамперед викликає питання, про які 2% хлоргексидину каже ексміністерка. Доступна в аптеках форма випуску – розчин для зовнішнього застосування 0,05%. У гінекології використовується розчин 0,2%. Для обробки ран і опіків – 0,5%. Для дезінфекції приміщень і обладнання, а також для обробки операційного поля і рук хірурга перед операцією – 1%. Виготовляють також концентрат – водний 20% розчин, який використовується для приготування готових до застосування водних та спиртових розчинів.

Хлоргексидин не врятує від коронавірусу Вести

Характерно також, що наукових даних про те, що хлогексидин ефективний проти COVID-19, немає. У рекомендаціях Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та Центру контролю захворюваності США для профілактики коронавірусної інфекції хлоргексидин відсутній. Навіть більше, за останніми даними італійських, американських і бельгійських вчених, хлогексидин не належить до дезінфекторів, активних проти SARS-CoV-2.

Про це, зокрема, йдеться в науковій статті "Особливості, оцінка та лікування коронавірусу (COVID-19)", опублікованій на сайті американського Національного центру біотехнологічної інформації. Автори (Марко Касселла і Скот С. Дулебон з італійського Національного Інституту раку, Майкл Ражнік із військово-медичного університету США і Раффаеле Ді Наполі з бельгійського інституту Жюля Борде), описуючи етіологію вірусу, приділяють окрему увагу умовам, за яких вірус може бути інактивований або зруйнований.

"SARS-CoV-2 належить до категорії betaCoVs. Він має круглу або еліптичну й часто плеоморфну форму і діаметр приблизно 60-140 нм. Як і інші CoV, він чутливий до ультрафіолетових променів і тепла. Крім того, ці віруси можуть бути ефективно інактивовані ліпідними розчинниками, включно з ефіром (75%), етанолом, хлоровмісними дезінфекційними засобами, пероксиоцетною кислотою та хлороформом, за винятком хлоргексидину", – йдеться у статті.

Вчені виділяють цей засіб як неефективний проти коронавірусу. Єдиною країною, де хлоргексидин використовують не тільки для профілактики, але й для лікування коронавірусної інфекції, є Росія. Там хворих на COVID-19 змушують полоскати хлоргексидином горло.

У такий спосіб більше уваги заслуговує друга рекомендація Супрун – використання спиртовмісного антисептика для рук – розчину з вмістом спирту 60-80%. Також наводимо рецепт антисептика в домашніх умовах, рекомендований ВООЗ.

Звертаємо увагу, що хлоргексидин в розчині в Україні продається під такими торговими марками: "Хлоргексидин-віола" (ЗАТ Фармацевтична фабрика "Віола", Україна), "Хлоргексидин-КР" (ПАТ" Хімфармзавод "Червона зірка", Україна), "Хлогексидин-здоров'я", "Пантенол плюс"(обидва – ТОВ" Фармацевтична компанія "здоров'я", Україна), "Цитеал" (П'єр Фабр медикамент, Франція), а також "Хлоргексидин" (ТОВ "Виробниче об'єднання "Тетерів", ПрАТ "Біолік", ТОВ "Славія 2000", ТОВ "Форс-фарма Дистрибюшн", ТОВ "Фарма Черкас", всі – Україна).

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