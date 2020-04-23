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Нікотин захищає від COVID-19? У Франції зробили спірне відкриття про лікування

1.4т
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У Франції лікарі повідомили, що можливо курці менше схильні до коронавірусу COVID-19.

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Медики з паризької лікарні La Pitiе-Salpetriеre провели дослідження, яке показало, що тільки 4,4% з 343 госпіталізованих пацієнтів (середній вік 65 років) є курцями, пише la Repubblica.

Також були вивчені дані 139 дані пацієнтів, які звернулися до лікаря з несерйозними симптомами (середній вік 44 роки). Курців серед них було лише 5,3%.

Лікування COVID-19

Лікування COVID-19

"Наше перехресне дослідження показує, що у курців вірогідність розвитку симптоматичної або важкої інфекції набагато нижче, ніж у населення в цілому. Ефект значний: ризик зараження ділиться на п'ять для амбулаторних пацієнтів і чотири для госпіталізованих пацієнтів. Ми рідко бачимо таке в медицині", – повідомив епідеміолог Флоренс Тубах.

Лікар пояснив, що можливо нікотин якимось чином блокує поширення вірусу в організмі.

"На підставі цих результатів, якими б сильними вони не були, ми не повинні робии висновок, що існує захисний ефект тютюнового диму, який містить багато токсичних речовин", – попередив Тубах.

Для перевірки гіпотези французькі лікарі стали застосовувати нікотинові пластирі, щоб перевірити їх працездатність.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Китаї успішно застосували метод лікування коронавируса за допомогою плазми.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Франція Париж
Тег
куріння
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