Загрожують стратою та ловлять на вулицях: як у Китаї рятуються від смертельного коронавірусу

У Китаї від коронавірусу COVID-19 щодня вмирають десятки, а то і сотні людей. При цьому зростає і кількість тих, хто завдяки роботі лікарів і місцевої влади вже вилікувався від страшної хвороби.

За останніми даними, від смертельної хвороби померло 1775 осіб, заразилася 71 тисяча, а вилікувалися понад 11 160 осіб. Як лікують хворих, коли з'являться ліки і вакцина від нового коронавірусу, читайте в OBOZREVATEL.

Як одужують

Незважаючи на страшні цифри смертей, щодня одужують усе більше і більше людей. Так, наприклад, у Дубаї від COVID-19 вилікувалася 79-річна китаянка. Привітати її прийшов навіть консул Китаю в ОАЕ. У Німеччині китайський турист також може вже покинути лікарню, тест показав негативний результат, його організм переміг хворобу.

В ОАЕ від коронавірусу вилікували китаянку Twitter

У самому Китаї щодня одужують сотні людей. З цього приводу лікарі влаштовують урочисті заходи прощання, дарують колишнім пацієнтам подарунки і фотографуються на пам'ять. У Китаї навіть говорять, що частка критичних випадків протікання хвороби почала знижуватися: з 15,9% до 7,2%. А більш легкі випадки в самому осередку хвороби провінції Хубей тепер лікують швидше.

Однак люди, які перенесли важке захворювання, ретельно приховують свої імена й обличчя. Тому що навіть в Ухані ставлення до них неоднозначне – багато хто побоюється заразитися й уникають спілкування з цими людьми.

Так у Китаї проводжають пацієнтів, яких врятували від смертельної хвороби

Як і чим лікують

Китайці, які перенесли інфекцію, описують однакові симптоми – дуже висока температура під 40 градусів, через кілька днів з'являється сильний кашель, діарея, болі в животі і блювота.

Однак у багатьох симптоми були не так яскраво виражені, і вони перенесли хворобу легше. Ті, хто побував у реанімації, кажуть, що їм давали противірусні препарати, які часто застосовують при лікуванні ВІЛ, і вони дійсно їм допомагали.

Китайська влада повідомляє, що суворі заходи з ізоляції і карантину дають свої результати. Наприклад, у самому місті Ухань жителі вже не можуть просто так вийти на вулиці. Їм видають спеціальні картки, де написано, як часто і коли вони можуть пройти в місто. А тим, хто приховує симптоми хвороби, влада навіть пригрозила стратою. Тих, хто не хоче лягати в лікарню, забирають силою.

На вулицях Китаю всім міряють температуру

Китайські медики знайшли ще один спосіб врятувати тяжкохворих людей – за допомогою плазми крові тих, хто вже одужав. Тому пацієнтів, які вилікувалися від інфекції, просять здавати кров. З неї виділяють плазму і вводять її тяжкохворим людям. У плазмі вже містяться антитіла до вірусу, і лікування проходить успішно.

Правда, медики попереджають, що в умовах епідемії і паніки кров не досить ретельно перевіряють на наркотики та інші речовини, й у людей можуть бути наслідки від такого переливання.

Вакцини і ліків поки що немає

Також у декількох країнах зараз працюють над створенням вакцини від COVID-19. Однак створити її найближчим часом не вийде.

"Скільки часу має піти на розробку вакцини залежить від самого вірусу. Наприклад, від ВІЛ і гепатиту С досі не знайдено вакцини. Хоча ці хвороби наробили багато біди, скільки людей від них страждає. Не все залежить від нашого бажання, багато що залежить від самого вірусу. буває, вдається знайти вакцину, а буває – ні", – каже київський лікар-інфекціоніст Євген Щербина.

Вакцини від коронавірусу немає

За словами Щербини, для того, щоб створити вакцину, буде потрібно не менше року, включно з клінічними випробуваннями. Тим більше, як кажуть вчені, щоб створити вакцину необхідно вирощувати вірус у великих кількостях. А робити це доведеться в неймовірно стерильних і безпечних умовах. У ВООЗ і зовсім відзначають, що вакцина з'явиться не раніше, ніж через 18 місяців.

Що стосується ліків від вірусу COVID-19, то дотепер їх не знайшли. "На сьогодні специфічного лікування від цього коронавірусу немає. В основному проходить симптоматичне лікування, як при будь-якому ГРВІ. Якщо хвороба протікає легко, то просто збивають температуру, промивають ніс, відпоюють і чекають, поки людина одужає. Якщо ж перебіг хвороби тяжкий, то пацієнта госпіталізують, якщо потрібно, то і відправляють у реанімацію, де проводять вентиляцію легенів, підтримувальну терапію, вводять антибіотики і чекають, поки організм впорається з хворобою", – говорить Щербина.

У Китаї, правда, заявили, що вже запустили у виробництво перші ліки від коронавірусу. Йдеться про препарат, раніше відомоий як Favipiravir або Avigan. Препарат під назвою Фавейлавей уже отримав офіційне схвалення і включений у список ліків, які можуть бути ефективні при лікуванні коронавірусу.

Крім цього, за даними журналу livescience, у зарубіжних лабораторіях відчувають уже відомі противірусні препарати. Деякі з них дають результат, але говорити про те, що вчені наблизилися до перемоги – поки рано.

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