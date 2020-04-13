Нелфінавір від коронавірусу: що за препарат і кому протипоказаний

Препарат нелфінавір, який використовується проти вірусу імунодефіциту людини, може виявитися дієвим в лікуванні коронавірусу.
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Відомо, що при ВІЛ ці ліки застосовують у поєднанні з іншими антиретровірусними препаратами. А японські вчені заявляють, що він, зокрема, здатний блокувати і розмноження COVID-19.
Медики наголосили, що перевіреного засобу проти коронавірусної інфекції ще не винайшли, тому необхідно тестувати такі ефективні препарати, як і цей.
Увага, самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Призначати курс лікування можуть тільки лікарі!
Що відомо про препарат нелфінавір?
Нелфінавір (NFV) – синтетичний противірусний препарат із групи інгібіторів протеази для прийому всередину.
Зазначається, що механізм його дії полягає в придушенні активного центру ферменту вірусу ВІЛ – протеази, порушення виникнення вірусного капсида і придушенні реплікації вірусу ВІЛ із утворенням незрілих вірусних частинок, які не можуть інфікувати клітини організму.
Препарат застосовують для лікування ВІЛ-інфекції типу ВІЛ-1, в складі комбінованої терапії в дорослих і дітей. Монотерапії нелфінавіром проводять у зв'язку з швидким розвитком резистентності вірусу ВІЛ до препарату.
Японські вчені заявили, що нелфінавір блокує розмноження COVID-19
Кому не можна використовувати нелфінавір?
Якщо у вас алергія на цей препарат, будь-які його складові, інші препарати, продукти харчування або речовини. Повідомте лікаря про вашу алергію і те, як вона проявляється.
Якщо у вас захворювання печінки.
Якщо ви приймаєте будь-які лікарські препарати (як рецептурні, так і ті, що відпускаються без рецептів, натуральні препарати й вітаміни), які не можна приймати одночасно з цим препаратом. Наприклад, деякі засоби для лікування підвищеного рівня холестерину, мігрені або розладів настрою. Існує велика кількість ліків, які не можна приймати одночасно з нелфінавіром.
Якщо ви годуєте дитину грудьми.
Варто зазначити, що в окремих випадках у деяких пацієнтів прийом нелфінавіру може спричинити серйозні побічні ефекти. Найпоширеніми, але не сильними, є діарея, слабкість, головний біль, нудота і болі в животі.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні ведуться переговори про постачання препаратів із активною речовиною гідроксихлорохін, яка продемонструвала ефективність в лікуванні коронавірусу COVID-19.
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