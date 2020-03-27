Небулайзер при коронавірусі: Комаровський сказав, чи допоможе апарат

Апарат для інгаляції небулайзер не має ніякого відношення до лікування і профілактики коронавірусної інфекції.

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Як розповів відомий доктор Євген Комаровський в серії відповідей на питання про COVID-19, для того щоб не захворіти на коронавірус, треба мити руки і триматися від людей подалі (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

Євген Комаровський

"Для того, щоб допомогти собі, коли ви захворієте, потрібен не небулайзер, а за допомогою кліматичної техніки постійно підтримувати в приміщенні адекватні параметри температури і вологості, і забезпечувати адекватний газообмін", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сімейний лікар Віта Олещенко розповіла, що повинні робити люди, які відчули у себе симптоми коронавірусу.

Також вона назвала два методи діагностики коронавірусу і назвала ряд профілактичних заходів, які допомагають не заразитися.

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