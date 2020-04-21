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Небезпечніші у 270 разів: вчені заявили про десятки мутацій COVID-19

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Коронавірус мутував у щонайменше 30 різних штамів, більшість з яких небезпечніші для людини.

Такі висновки озвучили вчені з Чжецзянського університету в Китаї, пише з посиланням на дослідження Daily Mail.

Найагресивніші мутації зі знайдених у Чжецзянським пацієнтів виявилися такими ж, які поширені в Італії та Іспанії, а менш активні виявилися такими ж, як найбільш часто зустрічаються в США, зокрема в штаті Вашингтон.

Вчені заявили про десятки мутацій COVID-19

Вчені заявили про десятки мутацій COVID-19

sandiegouniontribune.com

Автори дослідження запевнили, що вони першими змогли довести, що мутація коронавірусу може привести до зміни тяжкості хвороби. Так, найагресивніші штами збудника COVID-19 здатні досягати в 270 разів більшого вірусного навантаження, ніж найслабші штами.

Дослідники попередили, що більш слабкі мутації коронавірусу не означають зниження ризику летального результату для всіх груп людей.

Наприклад, два пацієнти з Чжецзяня приблизно 30- і 50-річного віку заразилися слабкими мутаціями, після чого хвороба у кожного з них протікала важко. У підсумку обидва одужали, однак хворого більш старшого віку довелося покласти в реанімацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше китайські вчені виявили новий мутований підтип коронавірусу COVID-19, який має рекордно довгу здатність заражати інших.

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Автор
Ірина Кулініч
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