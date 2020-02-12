Не вистачає масок та продуктів: українці в Ухані розповіли про складне життя на карантині

Українці, які перебувають у місті Ухань, де вирує спалах смертельного коронавірусу, змушені щодня наражатися на небезпеку, оскільки їх евакуація до України досі не відбулася.

Як розповіли хлопці, які приїхали до Китаю працювати тренерами, вони мріють про евакуацію, однак рейс додому постійно зривається, передає ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Вони розповіли, що змушені йти по харчі, а це означає в черговий раз наражатися на небезпеку підхопити коронавірус. А для того, щоб вийти з дому потрібно заповнювати звітність.

У багатьох магазинах, за їх словами, порожньо. Продукти часом просто роздають на вулицях.

Разом з тим українська модель Олександра Волкова, яка працює у Китаї, розповіла, що благає уряд вивезти її й, зазначила, що готова до будь-якого карантину.

"Не знаєте, де нас розмістити, та хоча б у печері. Байдуже", – сказала дівчина.

Тим часом за даними агентства Франс-Прес, медики в Ухані – на межі виснаження. Працюють чи не цілодобово, одноразових масок та костюмів не вистачає. Журналістам деякі медики зізнаються, змушені навіть одягати підгузки, щоб зайвий раз не знімати одяг.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Китаї від коронавірусу помер лікар, який першим виявив смертельну загрозу. Влада Китаю кілька тижнів приховувала інформацію про новий вірус і не вживала жодних засобів.

Вчені та експерти з хвороб заявили, що спалах коронавірусу в Ухані скоро можуть оголосити пандемією. Такий термін виведе вірус на новий рівень, оскільки він належить до більш глобального спалаху.

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