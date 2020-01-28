Не відвідували Китай: Японія і Німеччина заявили про нову небезпеку зараження короновірусом

У Німеччині та Японії підтвердилися перші випадки зараження новим типом коронавірусу 2019 nCoV, який вперше за межами Китаю передався від однієї людини до іншої.

Зазначається, що ті, хто заразився, ніколи не відвідували Ухань, звідки почалося поширення вірусу. Про це повідомляє Kyodo News.

Так, першим став випадок із японцем, який працює водієм автобуса і лише перевозив туристів із Уханя до японської префектури Нара. Зокрема, двічі возив людей, які були в епіцентрі поширення хвороби.

В Японії і Німеччини смертельний вірус вразив людей, які не відвідували Китай

Як повідомив міністр охорони здоров'я Японії Кацунобу Като, зараз у шести японців виявили коронавірус. І тільки п'ятеро з них відвідували Китай.

Зі свого боку в Німеччині представник Міністерства охорони здоров'я федеральної землі Баварія Андреас Цапф заявив, що у них теж стало відомо про випадок зараження китайським вірусом серед жителів країни.

За його словами, 33-річний працівник однієї з фірм заразився інфекцією на робочому семінарі, в якому брала участь китаянка.

"Фірма поінформувала співробітників і відомство з охорони здоров'я. Після цього хворий фірми сказав, що на вихідних почувався зле, були симптоми сильного бронхіту", – додав Цапф.

Діагностика підтвердила, що чоловік заражений новим коронавірусом. І хоча зараз він почувається нормально, його все одно відправили до лікарні під нагляд медиків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, запорожець Владислав Шкроботько показав і розповів, яка обстановка панує зараз у Китаї через смертельний коронавірус 2019 nCoV і як люди живуть в умовах епідемії.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram